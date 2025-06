El cartel de Garaxi Gartzia anunciará el Baztandarren Biltzarra de este año

A. D. C. baztan. Sábado, 14 de junio 2025, 20:56 Comenta Compartir

Baztandarren Biltzarra, la fiesta de unión de todos los baztandarras que se celebrará este año el 20 de julio, ya tiene cartel anunciador. Se trata de una obra de la vecina de Elizondo Garaxi Gartzia Mendiberri, estudiante de Bellas Artes de 20 años.

«Estoy estudiando en Bilbao. Me propusieron haber si quería hacerlo, pero no estaba del todo segura, no me decidía, pero empecé a pensar en algo. La primera idea que se me ocurrió fue esa, los pañuelos del traje de baserritarra que estuvieran atados entre ellos. Así que cuando me volvieron a preguntar les dije que sí, ya con esa idea clara. Empecé con los bocetos, elegí los que más me gustaban, del grupo de Baztandarren también me han ayudado», explica.

En cuanto al proceso creativo describe que «primero lo dibujé a lápiz, luego lo pinté también a mano y después lo escaneamos para que los de Malmö pusieran las letras en digital. Estoy contenta con el resultado, pero siempre me pasa, en todos mis trabajos, cuando pintas, que nunca está terminado del todo...».

Destaca dos palabras que para ella es Baztandarren Biltzarra y también, su cartel: «Unión y diversidad». «Un cartel que a simple vista representa ambos valores y que luego ya invita a fijarse en los detalles».

Desde Baztandarren Biltzarra Elkartea recordaban que hace unos meses comenzaron con los trabajos y a medida que se acerca la fecha crecen las ganas, pero también los nervios. Vuelven a señalar la unión, el trabajo en auzolan y «¡cómo no!, el euskara».

La jornada transcurrirá como siempre, con el desfile de carrozas por las calles de la localidad, los artesanos, la comida popular y los bailables de después en la Plaza del Mercado.

Desde hace años cuentan con «los muchos ilustradores que tenemos en el valle, entre ellos Perotx, Pello, Saioa y este año, Garaxi».

Vuelven a incidir en que quieren que sea una «fiesta segura» y por eso cuentan con un protocolo feminista y piden el compromiso de todos los vecinos. «Animamos a repensar y borrar algunos comportamientos que se han podido normalizar. Para entre todos construir un Baztan euskaldun y comprometido».

Animan a los vecinos «a quitar el polvo a los trajes de baserritarra, a participar en el desfile de carrozas para que el euskera continúe barra-barra».

Aún no se conoce la fecha exacta de la venta de los tickets para la comida. Desde la organización animan a todos los vecinos del Valle a participar en esta fiesta especial de una manera u otra, como voluntarios o participantes activos, el próximo 20 de julio.