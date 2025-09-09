La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztan celebra su 25 aniversario

Asistentes a los actos por el 25 aniversario de la asociación, en el alto de Belate junto a la ermita.

A. D. C. baztan. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

Tras una semana con distintas charlas, el sábado culminaban los actos que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztan ha preparado para celebrar sus 25 años de vida. Y lo hacían en uno de sus principales hitos, la ermita de Santiago de Belate, reconstruida por ellos desde cero, ya que apenas quedaban sus cimientos y poco más.

Unas 150 personas se acercaron hasta le ermita para asistir a la misa oficiada por Ramón Apezetxea, párroco de Almandoz, que tiene 95 años. Él fue precisamente el encargado de oficiar la ceremonia en la inauguración de la ermita del siglo XII, el 5 de junio de 2016. Las obras fueron costosas. No sólo en lo económico. Muchos recuerdan el momento en el que un vendaval se llevó el tejado nuevo que acababan de colocar.

Este sábado, tras la misa, la secretaria de la Asociación, Bernardette Mihura, quiso tener presente «a todas las personas que no están físicamente entre nosotros y que tenían un cariño muy especial a este lugar».

Recordó en especial a Vitoriano Imbuluzqueta, miembro fundador de la Asociación fallecido hace poco «y que tenía mucha ilusión por este día». Su hijo Javier, su nuera Ixone y sus nietas Jone e Izar, tocaron dos piezas al txistu.

Monolito

El acto finalizó con un momento especial, la inauguración de un monolito que el escultor arizkundarra Cesáreo Soule ha realizado para conmemorar el 25 aniversario de la asociación.

Realizado en piedra roja de Baztan y con un peso de 1.800 kilos, aparece un árbol y la propia ermita sobre dos brazos y el texto 'Done Jakue bidearen lagunak-Amigos del Camino de Santiago de Baztan 2000-2025'. La presidenta de la asociación, Juana Mari Muñoz, agradeció «el legado, trabajo y testimonio de los que nos precedieron», con el compromiso de «ser capaces de dejar una huella donde las generaciones venideras se puedan apoyar y motivar para seguir en el cuidado de este patrimonio que es de todos».

Historia

El 12 de septiembre de 2000 un grupo de baztandarras se reunía en el Txoko de Lekaroz de la Asociación de antiguos alumnos, para crear la junta directiva de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztan. En aquella primera junta estaban Pepe Fernández D'Arlas, presidente, Pancho Iribarren, y Javier Iturralde, vicepresidentes, secretario Luis Mari Ruiz, tesorero José María Garmendia y como vocales, María Eugenia Arozarena, Cristina Arregi, María Dolores Miñana, Andrés Aguerrea, Francisco Javier Arizmendi, Javier Habans, Vitoriano Imbuluzqueta, Mikel Mendibe, Juan Manuel Pedrosa y Miguel Zalba.

Su objetivo, recuperar el Camino de Santiago por Urdax-Baztan, del que existen documentos desde el siglo XII y que se había perdido totalmente. De hecho, tuvieron que utilizar desbrizadoras en muchos momentos para liberar muchas partes del camino.

En aquel momento se pusieron como principales objetivos proteger el Monasterio de Urdax, dotándolo de un albergue de peregrinos; poner en marcha más albergues y señalizar la ruta con las flechas amarillas; recuperar y conservar ermitas, puentes, calzadas, fuentes..., y realizar las gestiones oportunas ante los entes públicos. Poco a poco los fueron cumpliedo y hoy en día hay albergues en Amaiur (desde 2002), Urdax (2004), Berroeta (2008), Olagüe (2009) y Lanz (2015). Y uno de sus hitos fue la recuperación de la ermita de Santiago en el alto de Belate, en 2016.

El Camino se puede realizar en seis etapas desde Baiona: Baiona a Ustaritz (14,3 km; Ustaritz a Urdazubi/Urdax (21,2 km); Urdazubi/Urdax a Amaiur (9,57 km. con el puerto de Otsondo); Amaiur a Berroeta (18,3 km); Berroeta a Olagüe (19,5 km, incluyendo el ascenso al puerto de Belate) y Olagüe a Trinidad de Arre (19,7 km).