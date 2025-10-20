33 años de las Jornadas Gastronómicas de caza

A. D. C. oronoz-mugairi. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Paloma por supuesto, pero además, pato, corzo, jabalí, ciervo o codorniz acompañados por hongos, alubias rojas, higos, castañas, calabaza.... Son los sabores de otoño con la caza como protagonista un año más, y ya van 33, que proponen siete restaurantes de la comarca en las Jornadas gastronómicas de caza en Baztan-Bidasoa y que se presentaban ayer en el Restaurante Urgain de Oronoz-Mugairi. En la presentación participaban Zenia Calderón, del Restaurante Urgain; Javier Vilanueva, director comercial de Pirineos Exdim; Koteto Ezkurra, de Inurrieta); Carlos Leceaga, CEO Pirineos Exdim; Belén Urrutia, Posada Elbete; Mikel Albisu, Orbela Aterpea; Lorea Luzuriaga, Donamairako Benta y Rubén Garate, Olari Jatetxea.

Restaurantes

Las jornadas acaban de comenzar y se mantendrán hasta el 8 de diciembre. Participarán en Bortziriak Arantzako Aterpe (Arantza), Restaurante Burlada (Arantza) y Restaurante Pablo-Enea (Arantza); en Malerreka, Donamaria'ko Benta (Donamaria)y en Baztan Restaurante Urgain (Oronoz-Mugairi), Restaurante Olari (Irurita) y Posada de Elbete (Elbete).

Además, hasta el 24 de noviembre se pueden enviar las fotografías del XI Concurso Fotográfico de las Jornadas de Caza

La Asociación Turística Baztan-Bidasoa organiza estas jornadas que cuentan son subvenciona Gobierno de Navarra y con el patrocinio de Pirineos Exdim, Bodega Inurrieta, Asociación de Caza y Pesca de Baztan y ANAPEH. Al igual que en las últimas ediciones, este año el folleto se editará únicamente en formato digital y ya se puede descargar en la web de baztan-bidasoa turismoa. También se colocarán códigos QR en las Oficinas de Turismo de la zona y se comparte ya a través de las redes sociales de la Asociación. Los participantes forman parte de la campaña 'Kaixo, eta mila esker', puesta en marcha este verano en el sector hostelero con objeto de impulsar el respeto y los buenos modos en la hostelería. Para dar visibilidad a la campaña, se ha incluido el logo y la imagen en todos los soportes de las jornadas.

Pintxo caza y concurso

En esta edición se mantiene la iniciativa 'pincho caza', y algunos bares de la comarca ofrecerán, a modo de aperitivo, un pintxo elaborado con caza, acompañado de un vino Inurrieta, por 4 euros.

Además se ha organizado el XI Concurso Fotográfico de las Jornadas de Caza. Del 18 de octubre al 24 de noviembre se pueden enviar las fotografías al correo de la Asociación y el 26 de noviembre se cerrará el concurso y se dará a conocer el nombre del ganador en la web y a través de las redes sociales.

El premio consiste en una comida para dos personas, a disfrutar dentro de las Jornadas de 2025. Asimismo, la fotografía ganadora será la base para el diseño del cartel del próximo año.