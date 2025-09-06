Ane Elzaurdia y Xabier Sánchez ganan el XL Cross de Agerra-Memorial Luis Mari Apeztegia

Baztan BortziriakAne Elzaurdia y Xabier Sánchez ganan el XL Cross de Agerra-Memorial Luis Mari Apeztegia
Más de 130 corredores participaron en las carreras celebradas en el barrio beratarra
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52
Ane Elzaurdia, de Bera, y Xabier Sánchez, de Idiazabal, se impusieron en el Cross de Agerra-Memorial Luis Mari Apetegia, que se celebró en el barrio de Agerra, de Bera, dentro de las fiestas locales.
El guipuzcoano completó los 5,8 kilómetros de recorrido (un total de cuatro vueltas al circuito) en 20 minutos y 4 segundos. Segundo fue Aritz Arratibel y Hodei Lujanbio, fue primer veterano y tercer clasificado. El beratarra Gwendal Larqué fue cuarto.
En cuanto a las mujeres, la beratarra Ane Elzaurdia fue la mujer más rápida, con un tiempo de 23:42, por delante de Amaia Jorajuria y Nahia Pikabea. Ainara Mendiburu fue la primera veterana, Ibai Lekuona y Enea Erkizia fueron los primeroa juveniles.
Más de 130 corredores participaron en las diferentes carreras que se celebraron en Agerra desde las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y junior, hasta sénior y veterano.
II Bortzirietako Kopa
Ane Elzaurdia y Aritz Arratibel se mantienen como líderes de la II Bortzirietako Kopa tras esta cuarta prueba del circuito, que finalizará con la Subida a Lizuniaga que se celebrará el próximo 25 de octubre.
