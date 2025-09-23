Adjudicada la redacción del proyecto para la construcción del enlace 'Sunbilla norte'

A. D. C. Sunbilla. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado los trabajos de redacción del 'Proyecto de construcción del enlace de Sunbilla norte en el P.K. 51+000 de la carretera N-121-A' con un valor de 80.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Se sustituirá la actual glorieta por un enlace a distinto nivel. La carretera NA-1210 continuará por debajo de la N-121-A mediante una nueva estructura.