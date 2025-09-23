Adjudicada la redacción del proyecto para la construcción del enlace 'Sunbilla norte'

Baztan BortziriakAdjudicada la redacción del proyecto para la construcción del enlace 'Sunbilla norte'
Se sustituirá la actual glorieta partida en el pk 51+000 por un enlace a distinto nivel, para continuar con la conversión de la N-121-A en vía 2+1
A. D. C.
Sunbilla.
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30
El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado los trabajos de redacción del 'Proyecto de construcción del enlace de Sunbilla norte en el P.K. 51+000 de la carretera N-121-A' con un valor de 80.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Se sustituirá la actual glorieta por un enlace a distinto nivel. La carretera NA-1210 continuará por debajo de la N-121-A mediante una nueva estructura.
