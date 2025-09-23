Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Recreación del nuevo cruce a nivel. GN

Baztan Bortziriak

Adjudicada la redacción del proyecto para la construcción del enlace 'Sunbilla norte'

Se sustituirá la actual glorieta partida en el pk 51+000 por un enlace a distinto nivel, para continuar con la conversión de la N-121-A en vía 2+1

A. D. C.

Sunbilla.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado los trabajos de redacción del 'Proyecto de construcción del enlace de Sunbilla norte en el P.K. 51+000 de la carretera N-121-A' con un valor de 80.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Se sustituirá la actual glorieta por un enlace a distinto nivel. La carretera NA-1210 continuará por debajo de la N-121-A mediante una nueva estructura.

