Acto simbólico de arranque del plumero de la Pampa, planta exótica invasora

A. D. C. baztan. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Plumeros blancos se mecen con el viento en la cantera de Eskiz, en Baztan. La imagen parece bucólica, pero nada más lejos de la realidad. El plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) es una especie exótica invasora. Ha pasado de ser una planta ornamental valorada por sus vistosos penachos, a una amenaza para la biodiversidad autóctona. Su rápida capacidad de dispersión, gracias a la producción masiva de semillas que se propagan por el viento, le permite colonizar rápidamente suelos degradados, alterando hábitats naturales y desplazando a la vegetación nativa. Esta situación ha llevado a su inclusión en el catálogo de especies exóticas invasoras, prohibiendo su posesión, transporte y comercialización.

Lucha

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se ha adherido a una estrategia transnacional de lucha contra la Cortaderia selloana, la planta exótica invasora más conocida como plumero de la Pampa, y ha lanzado también una campaña de sensibilización. La Dirección General de Medio Ambiente avanza así en su compromiso firme de luchar contra la expansión de esta especie y de concienciar sobre la importancia de su erradicación en nuestra comunidad, donde todavía no presenta una población muy extendida.

La Dirección General de Medio Ambiente está trabajando en dos vías. Por un lado, se está elaborando un Plan de Erradicación de Cortaderia en Navarra, actualizando las localizaciones de la especie y estableciendo una estrategia para eliminar los ejemplares. Y, por otro lado, Navarra ha firmado el documento de adhesión a la a la 'Estrategia Transnacional de lucha contra la Cortaderia selloana en el Arco Atlántico' en el marco del proyecto europeo LIFE COOP Cortaderia.

Ayer el consejero José Mari Aierdi realizaba un acto simbólico de arranque de esta planta en la cantera de Eskiz, en Baztan. Señalaba que «en Navarra aún estamos a tiempo de frenar la expansión de esta exótica invasora que resulta tan perjudicial para nuestra biodiversidad y, por ello, estamos trabajando dos direcciones, tanto en un Plan técnico desde la Dirección General de Medio Ambiente, como en otro de sensibilización hacia la ciudadanía y las entidades locales».

En el acto participaba Guarderío de Medio Ambiente (Xabier Petrirena), el Ayuntamiento de Baztan (el alcalde, Fernando Anbustegi y el concejal Mariano Iribarren) y de la empresa Harri Lan S.L., adjudicataria del aprovechamiento de la cantera y que ha puesto a disposición su maquinaria para arrancar los ejemplares.

Para avanzar en la sensibilización de este problema medioambiental, Medio Ambiente ha lanzado la campaña 'No caigas en la trampa del plumero de la Pampa'.

El departamento está trabajando de forma coordinada con la artista Monika Aranda, integrando el arte como medida complementaria de las políticas ambientales. El proyecto 'Exotic in itinere' de esta artista navarra, y centrado en esta planta, hará una parada en el Palacio de Bertiz desde el día 4 y durante todo el mes de octubre. Aranda explicaba que la exposición viajará por toda Navarra.