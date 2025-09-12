Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Acto en memoria y homenaje póstumo a Karlos Santiago en Agiña

A. D. C.

bortziriak.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Varias asociaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Lesaka, rendirán homenaje a Karlos Santiago Etxeberria hoy a las 11.00 horas en Agiña. Santiago falleció el 21 de agosto en los Pirineos, en el monte Carlit, a los 67 años tras sufrir un accidente. Nacido en Irun, Karlos Santiago era miembro de la asociación Irungo Mendizaleak. Cuando se unió a la lesakarra Kontxi Erro se mudó a Lesaka y se integró plenamente en la vida cultural, educativa y política de Lesaka. De hecho, fue profesor de la ikastola Tantirumairu, socio de la asociación Arrano y concejal del ayuntamiento. Era también miembro activo del grupo Memoria Histórica Kepa Ordoki. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco hasta su jubilación. En los últimos años fue a vivir a Hondarribia.

