6.500 estudiantes de 5º de Primaria podrán participar en la 'English Week' de este curso

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Jueves, 4 de septiembre 2025

El Gobierno de Navarra ha autorizado, esta semana un gasto plurianual de 1.449.607,87 euros para la gestión del programa de inmersión lingüística 'English Week'. La sociedad pública Centro Navarro de Aprendizaje Integral S.A. (CNAI) es la encargada de gestionar ambos programas educativos, impulsados por el Servicio de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas y a la Sección de Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación.

El programa 'English Week Residencial', al que se destinarán 1.232.758,57 euros, consiste en estancias de lunes a viernes en el Centro de Innovación Lingüística (CIL) de Lekaroz, en Baztan, y en el parque de la naturaleza Sendaviva, en Arguedas. Se organizarán en 45 tandas con un máximo de alumnado atendido de 4.700 estudiantes.

Por su parte, el programa 'English Week at School' se desarrolla en el centro escolar de procedencia del alumnado, en el horario lectivo habitual. Para esta modalidad, se prevé organizar 15 tandas, con un total máximo aproximado de alumnado atendido de 1.800 estudiantes y una previsión de coste de 216.849 euros.