Identificador Helpbidea colocado en un caserío.

Baztan Bortziriak

20.000 euros en ayudas dirigidas para localizar y señalizar caseríos

Los servicios de emergencia utilizan el identificador único Helpbidea para llegar fuera de los núcleos de población

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, a través de la Dirección General de Interior, ha publicado una convocatoria de ayudas de 20.000 euros dirigidas a entidades locales de Navarra para la realización de actuaciones de localización y señalización de caseríos y diseminados, de forma que los servicios de emergencia puedan ubicarlos con rapidez en situaciones de riesgo.

La presentación de solicitudes será obligatoriamente telemática y el plazo finaliza el 15 de octubre.

Actuaciones subvencionables

Se subvencionan las actuaciones realizadas entre el 1 de enero y el 26 de noviembre de 2025. Concretamente, entre las acciones objeto de la ayuda se incluyen la elaboración de placas identificativas de cada diseminado; el diseño de un mapa topológico que permita localizar de forma rápida y sencilla las edificaciones habitadas o habitables de una entidad local y cómo llegar hasta ellos (denominado Metrobaserri); la señalización en cruces de caminos que indiquen la dirección de la localización de los agrupadores y/o de los diseminados; los folletos, carteles y paneles con el plano metrobaserri y los diseminados de la localidad para su distribución entre la población y servicios interesados y colocación en puntos estratégicos; y la impresión de soportes adhesivos con el logotipo Helpbidea-112.

Helpbidea

A través del proyecto Helpbidea, el Gobierno de Navarra viene financiando, desde el año 2018, a los ayuntamientos que realicen actuaciones de localización y señalización de sus diseminados, entendiendo por tales las edificaciones ubicadas en parcelas catastrales fuera de los núcleos de población. La subvención se concede por la importancia que tiene, desde el punto de vista de la seguridad de las personas y sus bienes, facilitar el acceso y localización de estas viviendas y edificios.

Así, el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil ha convocado, de manera anual, ayudas para que los ayuntamientos realicen esta señalización.

