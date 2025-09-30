Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

El taller de bolillos, ganchillo y punto para personas adultas abre el curso este viernes

J. L.

soraluze .

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El Ayuntamiento de Soraluze comunica a la ciudadanía que este viernes, día 3 de octubre, se pondrá en marcha el nuevo curso del taller de bolillos, ganchillo y punto.

Dicho taller está abierto a la participación de todas las personas adultas de la localidad, que todavía pueden apuntarse en las oficinas municipales (de lunes a viernes y de 09.00 a 14.00 horas). Con la inscripción se deberá abonar la cuota anual, que es de 25 euros.

Dirigidas por las profesoras Rosalía Pérez y Ana Oya, las sesiones del taller de bolillos, ganchillo y punto para adultos se llevarán a cabo las tardes de los viernes (entre las 15.30 y las 17.30 horas) en la sala Tolarekua del polideportivo Arane.

Varios objetivos

Desde el Consistorio destacan que son varios los objetivos que se persiguen con este taller para adultos: «por un lado, se busca que las personas participantes aprendan a hacer bolillos, ganchillo, punto, punto de cruz...; y por otro, trabajar la habilidad de manos, ojos y mente; así como pasar un rato agradable en buena compañía y desarrollar la creatividad».

