EAJ-PNV, satisfecho con el inicio de las obras de renovación de la calle Baltegieta

Sábado, 25 de octubre 2025

El grupo municipal de EAJ-PNV en Soraluze ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras de renovación de la calle Baltegieta, que supondrán un paso más y darán continuidad a los trabajos de regeneración urbana que se vienen impulsando en el entorno de Cañones.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 96.000 euros y se prevé que estén finalizados en el plazo de un mes, contemplan la rehabilitación del pavimento de adoquines existente. Los jeltzales subrayan que se trata de una actuación que se ejecuta gracias a la propuesta realizada por su grupo en el proyecto de presupuestos de 2025.

El portavoz municipal, Iker Aldazabal, ha querido subrayar que «esta inversión es posible gracias a los 5,8 millones de euros conseguidos en la pasada legislatura a través del Gobierno Vasco, en el marco del plan de regeneración del área urbanística de Cañones». En este sentido, ha recordado que «tras la finalización de obras como el pabellón de SAPA o el nuevo puente de Gabolats, la calle adoquinada de Baltegieta era la siguiente prioridad teniendo en cuenta el mal estado de la mismas y ahora, por fin, se está atendiendo». Desde EAJ-PNV destacan que esta obra supone un paso importante para la revitalización de Baltegieta y que forma parte de una estrategia global de mejora de los espacios públicos de Soraluze.