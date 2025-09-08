Anaiarte abre una muestra sobre los 25 años de su tamborrada con un homenaje a 22 mayores que han tomado parte en el evento

Cuatro de las mutrikuarras mayores de 85 años que fueron homenajeadas el viernes por haber participado en la tamborrada de Anaiarte.

Jabi Leon mutriku. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El próximo sábado 13 de septiembre, víspera del Día del Calvario, se cumplirán 25 años desde que Anaiarte biltokia recuperó la tamborrada de 'Kalbarios'; una efeméride que la propia asociación de personas jubiladas ha querido conmemorar organizando una exposición conformada por decenas de imágenes que ya forman parte de la historia de la tamborrada.

Claro está, las y los mutrikuarras son los protagonistas de esta muestra, que se puede ver hasta el próximo día 13 de septiembre en el palacio Zabiel (de lunes a viernes estará abierta de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas).

La exposición fotográfica organizada en torno a las 'Bodas de Plata' de la tamborrada de 'Kalbarios' se inauguró la tarde del pasado viernes con un sencillo pero bonito homenaje a 22 personas mayores de 85 años que de una u otra forma han participado en la tamborrada. Las personas homenajeadas por Anaiarte fueron Jose Mari Agirrezabala, Mari Jose Alberdi, Edurne Ansorregi, Isidro Arreitunandia, Mari Campos, Marzela Txurruka, Jose Juan Elezgarai, Joxe Mari Galparsoro, Julio Guimerans, Ana Mari Lezertua, Maria Rosario Lekube, Karmele Maiz, Delia Mañarikua, Josefa Osa, Ramona Osa, Ramonita Garagarza, Martin Armendariz, Joseba Lete, Indaleki Martija, Mari Karmen Ozkorta, Jabier Barrenetxea y Miguel Goenaga.

En un principio dicho homenaje se iba a realizar en la misma sala de muestras de Zabiel, pero finalmente se tuvo que llevar a cabo en el exterior del palacio «porque tres de las personas homenajeadas tienen problemas de movilidad y las sillas de ruedas no entraban en el ascensor de la casa de cultura», explican desde la directiva de Anaiarte.

Aún así, el acto de reconocimiento a los 22 mayores «estuvo muy bien», subrayan desde la asociación de personas jubiladas, que animan a toda la ciudadanía a visitar la muestra y a acudir a ver la tamborrada «especial» del próximo sábado. De hecho, avanzan que «al llegar a Goiko Plaza habrá un par de bonitos detalles».