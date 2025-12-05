EH Bildu anuncia que no respaldará las cuentas

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El grupo municipal de EH Bildu ha avanzado que no va a dar su apoyo al proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno municipal para el próximo año.

La coalición abertzale justifica su posicionamiento ante los presupuestos municipales en base a la valoración de dos premisas que considera «fundamentales».

La primera de ellas es «el modelo para diseñar las cuentas».

En este sentido, EH Bildu asegura que la «gobernanza comunitaria» es una de sus señas de identidad. Por ello, apuesta por «gobernar junto con la ciudadanía, el resto de partidos políticos y los agentes sociales y económicos». Desde ese punto de vista, la coalición asegura que su valoración «no puede ser más negativa» ya que «el Gobierno municipal no ha habilitado canales formales de información, consulta o participación para llevar a cabo el proceso de elaboración de las cuentas».

La segunda premisa en la que se apoya EH Bildu para justificar que no respaldará la propuesta del gobierno está en la consideración de los presupuestos como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En este sentido, la coalición califica de «continuistas» las cuentas presentadas. A su entender, «después de muchos años en el Ayuntamiento sigue sin haber capacidad para hacer frente a las necesidades, ni a las de siempre ni a las que se están generando».

En opinión de EH Bildu, es «especialmente significativo el hecho de que la partida que menos crece, por debajo de la media, es la contemplada para el área de Ciudadanía».

De hecho, añaden, «las partidas para Euskera, Cultura, Juventud o Igualdad se reducen en términos absolutos».

Las propuestas de EH Bildu

La coalición ha presentado 16 propuestas que considera «prioritarias» con el fin de mejorar el proyecto de presupuestos para 2016. En concreto, solicita «ejecutar la primera fase del proyecto para llevar la red pública de gua a Sallobente; crear una partida para la compra de suelo; un proceso participativo para decidir el futuro de las escuelas de Pedro Mugurutza; crear una partida para habilitar refugios climáticos; incluir en las licitaciones medidas que mejoren las condiciones de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio; actualizar las partidas para Elgoibarko Izarra; incrementar las partidas para al arreglo y mantenimiento de caminos; aumentar el patrimonio público municipal (viviendas); desarrollar el Plan de Igualdad, un plan para Regenerar Altzola y un plan de aseos públicos; elaborar un protocolo para actuar ante la violencia machista, actualizar el diagnóstico de viviendas vacías; analizar el proyecto de comunidad energética de EH Bildu y desarrollar un diagnóstico sobre la soledad.

De esas 16 propuestas, el equipo de Gobierno hmunicipal a rechazado las diez primeras y ha incorporado las seis últimas (desde el plan para regenerar Altzola) a las cuentas.

«En vista de la respuesta dada a nuestras propuestas, hemos decidido no respaldar estos presupuestos», sentencia EH Bildu.