Vecinos de la zona este piden más seguridad en el paso Azitain-Maltzaga

Vecinos de la zona este de Eibar reclaman mayor seguridad en el cruce del paseo-bidegorri entre Azitain y Maltzaga. Desde la asociación Ekialdea ... Bai insta al Ayuntamiento y a la Diputación a rediseñar el acceso a la AP-8 para priorizar a peatones y ciclistas. Esta entidad ha hecho pública una petición dirigida al Ayuntamiento de Eibar y a la Diputación Foral de Gipuzkoa para que se revisen las condiciones de seguridad del paseo-bidegorri entre Azitain y Maltzaga, especialmente en el cruce con la entrada y salida de la autopista AP-8, donde los vecinos denuncian una situación que califican de «regresiva» en materia de movilidad sostenible y accesibilidad.

Newsletter

Según el colectivo, el actual diseño del cruce –resuelto mediante un paso sin prioridad para peatones ni ciclistas–, no garantiza la seguridad de los usuarios más vulnerables, pese a la instalación de una isleta central que permite realizar el paso en dos fases. «Esa solución puede mejorar la fluidez del tráfico motorizado, pero no resuelve el problema de fondo», señalan en su escrito remitido a los medios de comunicación.

La asociación critica que el diseño actual invierte la jerarquía de prioridades que debe guiar el urbanismo contemporáneo, dando preferencia al vehículo privado que accede desde la autopista sobre el peatón y el ciclista. «Cuanto mayor es el volumen de vehículos, mayor debería ser la protección hacia los usuarios vulnerables. En cambio, aquí ocurre lo contrario: se prioriza la rapidez del tráfico sobre la seguridad y comodidad de las personas», lamentan.

El escrito, que se presenta con un tono constructivo pero firme recuerda que la Intensidad Media Diaria (IMD) en este punto es alta, lo que refuerza la necesidad de reforzar las medidas de protección. «El hecho de que haya más coches no puede ser una excusa para relegar la movilidad activa; al contrario, debería ser el argumento principal para actuar con previsión y evitar accidentes que nadie desea».

Los vecinos aseguran que el cruce, tal y como está diseñado actualmente, rompe la continuidad del paseo y obliga a peatones y ciclistas a detenerse y esperar periodos para cruzar, incluso bajo la lluvia o en presencia de menores o personas mayores. «Se generan situaciones de riesgo que contradicen el concepto de ciudad segura y accesible que Eibar dice querer impulsar», afirman.

Desde la asociación recuerdan que Eibar forma parte de una comarca que está apostando por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones, y consideran incoherente que en un tramo tan transitado se mantenga una solución «más propia de los años 80 que del siglo XXI». Así recuerdan que «las ciudades modernas se diseñan pensando en las personas, no en los coches. Este cruce no transmite la imagen de una Eibar comprometida con un urbanismo humano y sostenible», sostienen.

El colectivo vecinal solicita que el Ayuntamiento de Eibar y la Diputación Foral de Gipuzkoa actúen de manera coordinada para buscar una solución técnica más segura, revisando el diseño del acceso a la autopista y priorizando criterios de seguridad vial, accesibilidad universal y movilidad activa.

La asociación insiste en que su intención no es alarmar, sino prevenir accidentes antes de que ocurran, y reclama que se estudien alternativas que refuercen la protección del peatón y del ciclista sin renunciar a la fluidez del tráfico, pero desde una visión más equilibrada. Estamos seguras y seguros de que Eibar puede avanzar hacia un modelo urbano más amable, seguro y accesible para todos. Apostar por la seguridad de quienes caminan o pedalean es también apostar por la salud y el futuro de nuestra ciudad», concluyen.

Llamada al compromiso

La iniciativa de Ekialdea Bai refleja el creciente debate en Eibar sobre el modelo de movilidad y la convivencia entre peatones, bicicletas y vehículos motorizados. La asociación pide que este asunto no se quede en un trámite administrativo, sino que se abra un proceso participativo donde los vecinos puedan aportar sus propuestas. Con este llamamiento, el movimiento vecinal busca situar el tema en la agenda municipal y foral como una prioridad de seguridad y de diseño urbano moderno, reclamando que el paseo-bidegorri entre Azitain y Maltzaga sea un espacio realmente seguro y continuo, «a la altura de una ciudad que quiere mirar al futuro desde la sostenibilidad y el respeto por las personas».