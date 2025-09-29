Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los residentes en Bista Eder, Elgeta Kale y Miguel de Aguinaga han mostrado su malestar por los ruidos de los establecimientos hosteleros. ECHALUCE

Eibar

Vecinos del centro denuncian «pasividad municipal» ante los ruidos nocturnos

Los residentes de Bista Eder, Elgeta Kale y Miguel de Aguinaga han hecho público un comunicado en el que expresan su creciente preocupación

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

El malestar vecinal por el ruido y las molestias derivadas de la actividad hostelera vuelve a estallar en Eibar. Los residentes de Bista Eder, ... Elgeta Kale y Miguel de Aguinaga han hecho público un comunicado en el que expresan su «profunda preocupación» por lo que califican de «inacción municipal» frente a una problemática que aseguran arrastran desde hace años y que consideran una vulneración de derechos básicos como el descanso y la salud. En el escrito, los vecinos subrayan que en su zona es «reiterado el incumplimiento de las ordenanzas municipales» relativas al volumen de la música y a los horarios de cierre de locales». La consecuencia es un nivel constante de ruidos que «impide dormir, deteriora la convivencia y afecta directamente a nuestra salud», apuntan.

