El servicio de autobuses gratuitos comienza este domingo para acudir a los conciertos

Eibar Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53 | Actualizado 21:06h.

El ambiente festivo irá tomado fuerza este domingo en Arrate con el arranque del servicio especial y gratuito de autobuses lanzadera que conecta la ciudad con el barrio rural.

Con motivo de los conciertos previstos en el marco de sus fiestas, el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha un dispositivo de transporte que busca facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, apostar por una movilidad segura y sostenible. En esta dirección, desde las 17.00 horas, tres autobuses comenzarán a circular de manera ininterrumpida entre la estación de Ego Gain y Arrate.

Con salidas cada 20 minutos y capacidad para cincuenta pasajeros por vehículo, el servicio podrá ser utilizado por los vecinos y visitantes que prefieran dejar el coche en casa y subir en transporte público .Pero la oferta no termina aquí.

La madrugada del lunes 8 contará con un refuerzo adicional: tres autobuses circularán de 01.00 a 08.00 horas, manteniendo la frecuencia de veinte minutos para atender a quienes prolonguen la celebración hasta altas horas de la noche.

Servicio gratuito

El propio lunes, día grande de Arrate, el dispositivo se multiplicará con diez autobuses en servicio continuo desde las 08.30 hasta las 23.30 horas. En este caso, la frecuencia será variable y dependerá de la demanda: los vehículos saldrán en cuanto se llenen o, como máximo, quince minutos después de su llegada a la parada. Una novedad logística es que, mientras este domingo y en la madrugada del lunes las salidas se hacen desde Ego Gain, durante el día 8 se habilitará como punto de partida la calle Toribio Etxebarria, lo que permitirá una mayor fluidez en los accesos .El Ayuntamiento recuerda que el servicio es totalmente gratuito, pues será financiado íntegramente con fondos municipales. La medida busca reforzar la seguridad de las fiestas, evitar riesgos en la carretera y garantizar un ambiente alegre y accesible para todos los públicos. Por todos estos motivos, el Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a utilizar estos servicios evitando la subida en vehículos privados.