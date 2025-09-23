Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La reforma de la cubierta de la parroquia ya tiene cifrados los costes finales que son muy elevados.

Eibar

La reforma de la cubierta de la parroquia de San Andrés asciende a 2,2 millones

El arquitecto, Aitor Zubia, ha presentado a las autoridades y técnicos municipales y de la iglesia el proyecto de obra

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

La parroquia de San Andrés, principal monumento histórico de Eibar y uno de los templos góticos más singulares de Gipuzkoa, afronta una de las reformas ... más complejas de los últimos siglos. El arquitecto Aitor Zubia ha presentado al equipo técnico de la Diócesis de Gipuzkoa y el área de Urbanismo del Ayuntamiento el proyecto de rehabilitación de la cubierta, obra valorada en 2,2 millones de euros que saldrá a licitación en cuanto se consiga la financiación necesaria.

