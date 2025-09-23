La reforma de la cubierta de la parroquia de San Andrés asciende a 2,2 millones

La parroquia de San Andrés, principal monumento histórico de Eibar y uno de los templos góticos más singulares de Gipuzkoa, afronta una de las reformas ... más complejas de los últimos siglos. El arquitecto Aitor Zubia ha presentado al equipo técnico de la Diócesis de Gipuzkoa y el área de Urbanismo del Ayuntamiento el proyecto de rehabilitación de la cubierta, obra valorada en 2,2 millones de euros que saldrá a licitación en cuanto se consiga la financiación necesaria.

La iglesia lleva cerrada desde enero de 2023, tras la caída de parte de la bóveda que puso en evidencia las graves deficiencias estructurales del edificio. Desde entonces, únicamente se mantiene abierta una zona trasera, habilitada de forma provisional para el culto. El proyecto, expuesto en una reunión a las comisiones parroquiales, es fruto de un minucioso trabajo de investigación llevado a cabo en los últimos meses. Para conocer con exactitud el estado del templo se utilizaron detectores y sistemas de cartografía digital 3D. Junto a ello, el proyecto de obra ha contado con un coste de 160.000 euros, financiados en parte por el Gobierno Vasco y el propio Ayuntamiento.

El proyecto técnico ha sido diseñado por Zetabi Arkitektura, en colaboración con el centro tecnológico Tecnalia, y cuenta con la dirección de obra de Aitor Zubia, arquitecto con experiencia en proyectos de rehabilitación patrimonial. La propuesta se basa en soluciones constructivas que respetan la autenticidad histórica del templo, a la vez que incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. El uso de materiales compatibles con los originales y la integración de sistemas de protección frente a la humedad son algunos de los aspectos más destacados. Los estudios confirmaron que «el punto más delicado de la parroquia» se encuentra en la bóveda y la cubierta, elementos especialmente castigados por las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo. Además de la sustitución de la cubierta, también se procederá a la consolidación estructural de las bóvedas y la reparación de los elementos ornamentales dañados.

La iglesia de San Andrés está catalogada como Bie de Interés Cultural (BIC) con la máxima protección, nivel A, dentro del planeamiento municipal. Esta condición obliga a que cualquier intervención se realice bajo los criterios más exigentes de conservación patrimonial, con la supervisión técnica.