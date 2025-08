Reabre el servicio de habitaciones y el restaurante llegará dentro de tres meses

Alberto Echaluce Orozco Eibar Sábado, 2 de agosto 2025, 21:41 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

Todos los eibarreses han sentido pena, durante muchos años, cuando al salir del peaje de la autopista de Azitain se topaban con un hotel ... construido, pero que nunca abrió sus puertas. No obstante, después de muchos años de presenciar un edificio sin uso, en 2021. en plena pandemia, transcendió que un particular había adquirido el hotel cerrado y en 2022 lo alquiló a un hotelero bilbaíno, con establecimientos en Valladolid y Burgos que se había fijado en el equipamiento y no comprendía que nadie se interesara por él. Fue en abril del 2022 cuando el establecimiento abría tras una pandemia y con una latente crisis, con lo que la operación tiene más mérito. La nueva iniciativa empresarial surgía justo en un lugar privilegiado, a medio camino de Bilbao, Donostia y Gasteiz, y justo a la salida de la autopista. Tras su cierre el pasado año, nuevamente, abre sus puertas ahora bajo la gestión del Hotel Untzaga y bajo otro nombre, Hotel Eibar. El hotel dispone de 15 habitaciones dobles, aunque existe la posibilidad de llevar a cabo una ampliación de camas, en el piso superior. «Estamos situados en un marco incomparable para conocer y en una ciudad como Eibar que requería un hotel», señalaron desde la dirección del hotel Arriarte, en su inauguración.

El hotel, rodeado de montaña y naturaleza, cuenta con un restaurante asador especializado, para 150 comensales. Cuando estuvo abierto se organizaron bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Ofrecían diferentes tipos de menús y disponía de parrilla y dos amplias terrazas. «De momento nos centramos en que las habitaciones estén disponibles y operativas. El siguiente paso será completar la oferta con el servicio de restauración», señalan. Aunque comparten gestores con el Unzaga Plaza, ambos hoteles son independientes tanto en forma jurídica como en enfoque comercial. Mientras el Untzaga mantiene su orientación hacia grupos turísticos, especialmente de personas mayores o jubilados, el nuevo Hotel Eibar apuesta por un perfil muy diferente. «Este hotel está claramente dirigido al cliente individual. Entre semana, sobre todo, queremos enfocarnos a profesionales, técnicos, gente de empresa que viene a trabajar a Eibar o a la comarca», detallan sus responsables. Con ese escenario, los retos son claros: mantener el nivel de ocupación del Untzaga Plaza y posicionar el Hotel Eibar como una alternativa moderna y funcional para el visitante de negocio. A futuro, reconocen que el Untzaga necesitaría una reforma integral para adaptarse a los estándares actuales, pero por el momento seguirá operando bajo su modelo consolidado. La apertura del Hotel Eibar supone, en todo caso, una apuesta decidida por reforzar la oferta hotelera de la ciudad. Una nueva oportunidad para dar vida a un espacio que, tras años de vaivenes, se reencuentra con el pulso del viajero. Con un nuevo nombre, nueva dirección y nuevas ideas, el antiguo Arriarte, hoy hotel Eibar, se reinventa con vocación de permanencia.

