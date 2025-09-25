Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Álvarez pugna un balón aéreo con Iker Kortajarena en el partido frente al Huesca disputado en el estadio El Alcoraz. CARLOS GIL-ROIG

Eibar

«Queremos que Ipurua siga siendo un fortín»

Sergio Álvarez subraya la importancia del duelo de este sábado ante el Depor y el crecimiento del equipo en una temporada se le presenta muy ilusionante

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El Eibar afronta este sábado uno de los partidos más exigentes de lo que va de curso. El líder, el Deportivo de La Coruña, visitará Ipurua en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion a las 18.30 horas, un choque que servirá para medir la solidez de un Eibar que ha ganado sus cinco últimos encuentros en casa. Y quién mejor que Sergio Álvarez para analizar el desafío que supone recibir a uno de los rivales más en forma del campeonato.

En su octava temporada como armero, el centrocampista es una de las voces más autorizadas del vestuario. «Es un partido ilusionante, a todos nos gusta competir contra los mejores. Ellos han empezado muy bien y tienen un gran equipo, pero nosotros en Ipurua nos estamos sintiendo muy fuertes y queremos seguir con esa tónica», explicó Álvarez este viernes desde Areitio.

El Eibar ha ganado sus tres partidos ligueros en casa y el asturiano considera que esa es la base sobre la que construir un proyecto ambicioso. «A cualquier rival que le preguntes sabe que venir a Ipurua es incómodo. Tenemos que insistir en eso, hacer de casa nuestro bastión. La afición se merece que sigamos ofreciendo victorias y buen juego».

La importancia del factor campo se complementa con las sensaciones que transmite el equipo. Incluso lejos de casa, donde los resultados no están siendo los esperados, el pivote recalcó que el equipo no ha sido inferior a ningún rival: «Hemos competido muy bien fuera, incluso siendo mejores en muchos momentos. Por pequeños detalles se nos han escapado puntos, pero estamos concienciados en mejorar esas cosas. Si seguimos igual en Ipurua y damos un paso adelante a domicilio, estaremos en un camino muy positivo».

El Deportivo llega como líder e invicto, con diez goles a favor en sus dos últimos partidos. Álvarez no dudó en elogiar a los gallegos. «Por clasificación está claro que son uno de los equipos más temidos. Tienen mucha calidad en ataque, jugadores muy rápidos y efectivos», reconoció. «Tendremos que estar muy atentos en las vigilancias y contundentes en los duelos. Pero lo más importante es seguir siendo el equipo dominador y valiente que todos queremos ver en Ipurua».

Preguntado por la motivación extra que supone medirse al líder, Álvarez lo tiene claro: «No cambiamos la mentalidad. Respetamos su potencial, pero nosotros vamos a por el partido desde el primer minuto». Las claves, «presionar, atacar, jugar en campo rival... es nuestra identidad y lo estamos mostrando en cada partido. Eso no cambia por quién tengamos enfrente».

En el plano personal, el 'seis' armero atraviesa un buen momento. Tras comenzar la temporada en el banquillo, ha recuperado la titularidad y se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo. «Me encuentro muy bien física y mentalmente, muy focalizado en aportar. El míster me pide que asuma más riesgos en ataque, que dé pases más verticales, y lo estoy intentando», confesó.

Su trayectoria en el Eibar lo avala. Con más de 250 partidos como armero, hace apenas dos semanas superó a Dani García en la clasificación histórica del club. Él, sin embargo, le resta importancia: «Me centro en el trabajo diario y en disfrutar de lo que hago. Ahora lo que quiero es dar lo máximo y ayudar al equipo».

Sobre el nuevo Eibar de Beñat San José, Álvarez se mostró ilusionado: «Tenemos una plantilla muy completa y competitiva, y eso va a ser determinante a lo largo de la temporada. Hay mucha igualdad, pero creo que tenemos equipo para pelear por todo».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Queremos que Ipurua siga siendo un fortín»

«Queremos que Ipurua siga siendo un fortín»