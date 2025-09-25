«Queremos que Ipurua siga siendo un fortín»

Marcos Rodríguez Eibar Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

El Eibar afronta este sábado uno de los partidos más exigentes de lo que va de curso. El líder, el Deportivo de La Coruña, visitará Ipurua en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion a las 18.30 horas, un choque que servirá para medir la solidez de un Eibar que ha ganado sus cinco últimos encuentros en casa. Y quién mejor que Sergio Álvarez para analizar el desafío que supone recibir a uno de los rivales más en forma del campeonato.

En su octava temporada como armero, el centrocampista es una de las voces más autorizadas del vestuario. «Es un partido ilusionante, a todos nos gusta competir contra los mejores. Ellos han empezado muy bien y tienen un gran equipo, pero nosotros en Ipurua nos estamos sintiendo muy fuertes y queremos seguir con esa tónica», explicó Álvarez este viernes desde Areitio.

El Eibar ha ganado sus tres partidos ligueros en casa y el asturiano considera que esa es la base sobre la que construir un proyecto ambicioso. «A cualquier rival que le preguntes sabe que venir a Ipurua es incómodo. Tenemos que insistir en eso, hacer de casa nuestro bastión. La afición se merece que sigamos ofreciendo victorias y buen juego».

La importancia del factor campo se complementa con las sensaciones que transmite el equipo. Incluso lejos de casa, donde los resultados no están siendo los esperados, el pivote recalcó que el equipo no ha sido inferior a ningún rival: «Hemos competido muy bien fuera, incluso siendo mejores en muchos momentos. Por pequeños detalles se nos han escapado puntos, pero estamos concienciados en mejorar esas cosas. Si seguimos igual en Ipurua y damos un paso adelante a domicilio, estaremos en un camino muy positivo».

El Deportivo llega como líder e invicto, con diez goles a favor en sus dos últimos partidos. Álvarez no dudó en elogiar a los gallegos. «Por clasificación está claro que son uno de los equipos más temidos. Tienen mucha calidad en ataque, jugadores muy rápidos y efectivos», reconoció. «Tendremos que estar muy atentos en las vigilancias y contundentes en los duelos. Pero lo más importante es seguir siendo el equipo dominador y valiente que todos queremos ver en Ipurua».

Preguntado por la motivación extra que supone medirse al líder, Álvarez lo tiene claro: «No cambiamos la mentalidad. Respetamos su potencial, pero nosotros vamos a por el partido desde el primer minuto». Las claves, «presionar, atacar, jugar en campo rival... es nuestra identidad y lo estamos mostrando en cada partido. Eso no cambia por quién tengamos enfrente».

En el plano personal, el 'seis' armero atraviesa un buen momento. Tras comenzar la temporada en el banquillo, ha recuperado la titularidad y se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo. «Me encuentro muy bien física y mentalmente, muy focalizado en aportar. El míster me pide que asuma más riesgos en ataque, que dé pases más verticales, y lo estoy intentando», confesó.

Su trayectoria en el Eibar lo avala. Con más de 250 partidos como armero, hace apenas dos semanas superó a Dani García en la clasificación histórica del club. Él, sin embargo, le resta importancia: «Me centro en el trabajo diario y en disfrutar de lo que hago. Ahora lo que quiero es dar lo máximo y ayudar al equipo».

Sobre el nuevo Eibar de Beñat San José, Álvarez se mostró ilusionado: «Tenemos una plantilla muy completa y competitiva, y eso va a ser determinante a lo largo de la temporada. Hay mucha igualdad, pero creo que tenemos equipo para pelear por todo».