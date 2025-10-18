PSE-EE y PNV coinciden en un balance positivo de su primer año de gobierno local Ambas formaciones destacan la estabilidad institucional y los avances en movilidad, vivienda y accesibilidad

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

El Ayuntamiento de Eibar cumple un año de gobierno de coalición entre el PSE-EE y el EAJ-PNV, y ambas formaciones han realizado, por separado, una valoración que coincide en sus principales conclusiones: la gestión compartida ha aportado estabilidad, coordinación y avances concretos en los principales ámbitos municipales. Tanto socialistas como jeltzales destacan que este primer año ha sido «positivo y constructivo», y que la colaboración entre ambas fuerzas ha permitido dar continuidad a proyectos estratégicos y avanzar en nuevas líneas de actuación para mejorar la calidad de vida de los eibarreses y eibarresas.

Desde el PSE-EE, se subraya que el actual equipo de gobierno ha conseguido aportar estabilidad política, un elemento que consideran «fundamental para seguir avanzando con responsabilidad y eficacia en los proyectos que transforman la ciudad». Gracias a esa estabilidad, el Ayuntamiento ha podido aprobar las tasas municipales y prevé sacar adelante en breve los presupuestos de 2026, una herramienta clave que permitirá mantener una gestión «responsable y comprometida». Los socialistas destacan también que esta situación se traduce en una mayor agilidad y coordinación entre las áreas municipales, lo que ha facilitado el desarrollo de iniciativas en ámbitos como la accesibilidad, la vivienda o la regeneración urbana.

PSE-PNV Tanto socialistas como jeltzales coinciden en que el primer año de coalición ha sido productivo, estable y orientado a resultados. El balance compartido apunta hacia un futuro inmediato marcado por la aprobación del presupuesto de 2026, la ejecución de infraestructuras clave y la consolidación de una gestión transparente, eficiente y participativa.

Prioridades Atraer nuevas actividades empresariales vinculadas a la innovación, el diseño o la tecnología.

Entre las actuaciones más inmediatas, el PSE-EE cita el nuevo Hogar del Jubilado de Amaña, los ascensores del paseo Estacion-Azitain, Jardines y Ego Gain-Isasi, y la rampa de Argatxa, proyectos todos ellos orientados a mejorar la conexión entre barrios y garantizar la accesibilidad para todas las personas.

Asimismo, se avanza en la colaboración con el Gobierno Vasco para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y regeneración urbana, como las VPO de Bittor Sarasketa y Egazelai, las viviendas de Txonta, AIBE, o las reurbanizaciones de Arragueta, Matxaria y Julián Etxeberria.

En materia de espacio público, se trabaja también en la cobertura de la vía del tren y la mejora de parques y zonas verdes para hacer de Eibar una ciudad más amable, segura y sostenible. Por otro lado, en materia de aparcamiento, el gobierno municipal, –según recuerdan los socialistas– se ha inaugurado recientemente el parking de Jardiñeta y se trabaja ya en la puesta en marcha del nuevo aparcamiento de Ubitxa-Urki, así como en el de Larrañaga y Elorza, que dará servicio a la zona de Barrena. Estos proyectos se enmarcan en una estrategia integral de aparcamientos perimetrales, que busca liberar el centro urbano para el peatón y ordenar el tráfico de forma más eficiente.

Puntos de encuentro

La presidenta del UBB de Eibar, Eva Juez, coincide en este diagnóstico, asegurando que «la valoración es positiva en general» y que el reto es seguir «trabajando en equipo con un objetivo claro: Eibar». Juez señala que «en todo gobierno de coalición surgen discrepancias» pero subraya que «la comunicación y el entendimiento continuo» han permitido mantener un clima de cooperación y estabilidad institucional. En esta dirección, el grupo jeltzale destaca los avances logrados en áreas de su gestión como Igualdad, Euskara, Juventud, Medio Ambiente y Movilidad, donde se están desarrollando «proyectos de calado».

Entre ellos, figura la creación de una red municipal de fibra óptica, que permitirá la instalación de cámaras para el control del tráfico y la seguridad ciudadana, impulsando así la digitalización de los servicios públicos y la transformación de Eibar en una Smart City. En Medio Ambiente, se avanza en la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el plan de arbolado y la compra de terrenos forestales, mientras que desde Ego Ibarra se trabaja en acercar el patrimonio cultural eibarrés a la ciudadanía.