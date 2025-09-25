Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal socialista, Patxi Lejardi junto a la directora de la biblioteca, Eva Alberdi. ECHALUCE

Eibar

Los préstamos de libros en la biblioteca crecen y los clubs de lectura se llenan de matriculaciones

En los ocho últimos meses se realizaron 26.015 préstamos frente a los 24.120 del pasado año

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

La biblioteca municipal Juan San Martín ha cerrado los ocho primeros meses de 2025 con un balance muy positivo puesto que se realizaron 26. ... 015 préstamos, frente a los 24.120 contabilizados en el mismo periodo del año anterior. En cifras absolutas, son 1.895 libros más prestados, lo que supone un crecimiento del 7,86% en relación a 2024. El aumento no ha sido lineal, pero sí constante en la mayoría de los meses. Enero arrancó con un crecimiento moderado (+4,54%), mientras que febrero (+16,43%) y marzo (+14,32%) marcaron un fuerte impulso, confirmando el interés de la ciudadanía en los primeros compases del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los préstamos de libros en la biblioteca crecen y los clubs de lectura se llenan de matriculaciones

Los préstamos de libros en la biblioteca crecen y los clubs de lectura se llenan de matriculaciones