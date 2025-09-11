Los Premios Toribio Echevarría implantan un bono tecnológico

Los Premios Toribio Echevarría, referentes en el impulso al emprendimiento innovador en Euskadi, celebran este año su 35ª edición con importantes novedades. Organizados por ... el Ayuntamiento de Eibar y BIC Gipuzkoa, mantienen su objetivo de reconocer y apoyar proyectos empresariales de carácter científico-tecnológico que contribuyan al desarrollo del tejido económico vasco.

Newsletter

Su objetivo es que el ganador de los premios pueda desarrollar productos, prototipos y patentes, preferentemente en colaboración con Tekniker u otros centros de la red BRTA. Este galardón podrá ser complementario a las de otras dos categorías, siempre que se cumplan los requisitos de ubicación y sectores priorizados.

Entre las novedades está el cambio de la denominación de Empresa eibarresa por 'Made in Eibar', que «simboliza nuestro compromiso con las empresas locales y tratamos de fomentar que se instalen en Eibar», señaló el alcalde Jon Iraola.

La nueva categoría Made in Eibar está dirigida a iniciativas innovadoras con actividad en industria avanzada, sportech o transición ecológica. Para optar, las empresas deben tener sede en Eibar o comprometerse a instalarse en un año.

Este año se han reformulado las bases de los premios e incorporado estos cambios con el propósito de adaptarse a la realidad y las necesidades del tejido emprendedor y empresarial vasco.

Así, en esta edición, se ha incrementado la dotación económica: cada premio asciende a 12.000 euros y se entregarán tres galardones. Las categorías son: startups y proyectos empresariales, empresa innovadora, que incorpora el reconocimiento a la internacionalización y empresa eibarresa Made in Eibar.

Los galardones no solo aportan financiación, sino también acceso a programas de asesoramiento, formación y herramientas de competitividad, esenciales para consolidar proyectos y abrir mercados internacionales.

El alcalde Iraola expresó que «Eibar ha sido siempre una ciudad vinculada al esfuerzo, la innovación y la industria. Con estos premios queremos seguir alimentando ese espíritu, apoyando a quienes se atreven a emprender y a generar proyectos que miran al futuro. Queremos premiar la valentía por emprender». Por su parte, Laura Espín dijo que «para BIC Gipuzkoa, la participación en estos premios refuerza nuestra estrategia de impulso al emprendimiento avanzado, en los proyectos estratégicos en los que estamos colaborando junto a nuestros socios, como son las terapias avanzadas, Gipuzkoa Quantum Hub, Sportek Hub, movilidad y ciberseguridad. Estos premios vienen a sumarse a dichas estrategias, como oportunidad de generar innovación de alto valor y atraer talento especializado».

Vanesa Hortas, concejala de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, declaró que «con cada edición de los Premios Toribio Echevarría damos un paso más en el acompañamiento a nuestro ecosistema emprendedor. Este año, además del apoyo económico, hemos querido ofrecer herramientas prácticas como el bono tecnológico, que permitirá a las empresas avanzar en el desarrollo de prototipos, patentes o nuevos productos en colaboración con centros punteros como Tekniker. Nuestro objetivo es claro: facilitar que las ideas innovadoras se conviertan en realidades empresariales con impacto en el empleo y en la competitividad de Eibar y Euskadi».

Plazo hasta el 9 de octubre

El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 9 de octubre y se dirige a startups y empresas de la Comunidad Autónoma Vasca.