El PNV de Eibar refuerza su apuesta por poner en marcha nuevos aparcamientos perimetrales

EAJ-PNV de Eibar ha reivindicado estos días los avances logrados en su modelo de aparcamientos perimetrales, tras la reciente inauguración de la ampliación del ... parking de Jardiñeta, que suma 50 nuevas plazas hasta superar el centenar de estacionamientos disponibles en la zona.

El portavoz jeltzale, Alberto de la Hoz, subraya que esta actuación es fruto del acuerdo alcanzado en 2022 con el PSE-EE y que responde a una demanda histórica del barrio. «La nueva zona de estacionamientos representa una solución eficaz ante la falta de plazas en Jardiñeta, en un emplazamiento de fácil acceso desde la variante».

El proyecto de Jardiñeta, abierto a finales de agosto, se une a la ampliación del aparcamiento de Legarre, ejecutado en 2022 con 56 plazas adicionales, y que formaba parte del plan de aparcamientos perimetrales presentado por el PNV y distribuido a la ciudadanía en ejercicios anteriores.

Entre los proyectos en marcha figura el parking de Ubitxa, con más de 100 plazas previstas, cuya construcción se plantea para 2026. Asimismo, se espera redactar este año uno o dos proyectos en el barrio de Amaña, según lo recogido en el presupuesto municipal de 2025.

Innovación y control

El grupo jeltzale también prevé reforzar la seguridad en los nuevos parkings mediante la instalación de cámaras de tráfico en Legarre y Jardiñeta durante el ejercicio 2026. Este paso está vinculado al despliegue de la fibra óptica municipal, un proyecto que el PNV asegura estar liderando desde el Gobierno local.

Paralelamente, los jeltzales insisten en la necesidad de poner en marcha el parking del edificio de El Corte Inglés, con el objetivo de atender la demanda de plazas en el centro urbano y en Amaña. La presidenta del UBB de Eibar, Eva Juez Garmendia, recalcó que este plan de aparcamientos tiene una dimensión más amplia. «Liberar lo máximo posible nuestras calles de tráfico para reducir la polución y la contaminación acústica es uno de nuestros principales objetivos. Priorizar a los y las peatones es un reto que poco a poco estamos alcanzando».

Con la materialización de Legarre y Jardiñeta, y las previsiones de Ubitxa y Amaña, el PNV afirma estar cumpliendo la palabra dada a la ciudadanía y consolidando un modelo de movilidad urbana sostenible, que combina accesibilidad con una menor presión del tráfico en el centro. «El compromiso es claro: trabajar en soluciones realistas que pongan a las personas en el centro de la acción política y den respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es la falta de aparcamiento en Eibar», concluyen desde la formación jeltzale.

Los propios vecinos han destacado las nuevas posibilidades de uso de vehículos que han posibilitado los nuevos parkings, uno de los aspectos más reivindicados en las diferentes reuniones de barrio que tienen lugar todos los años. Cabe recordar la construcción del vial de Barrena y Sautxi, otro de los ejemplos en lods que también se llevaron un amplio número de estacionamientos.