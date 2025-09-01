Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El paseo Estación Azitain conecta con el de la variante afrontando su fase final. ECHALUCE

Eibar

El paseo Estación-Azitain afronta la recta final con su conexión con la variante

Tras unas obras que han costado 14,5 millones de euros, se prevé que esté abierto para los paseantes antes de que finalice el año

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

La construcción del paseo Estación-Azitain afronta ya la recta final con su conexión con el paseo de la variante. La unión temporal de ... empresas (UTE) formada por Cycasa, Exbasa y Amenabar, adjudicataria del proyecto por un importe de 14,5 millones de euros (sin IVA), trabaja en los últimos tramos de una infraestructura que unirá la estación con el barrio de Azitain y que se prevé que esté concluida a finales de este año.

