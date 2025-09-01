El paseo Estación-Azitain afronta la recta final con su conexión con la variante

La construcción del paseo Estación-Azitain afronta ya la recta final con su conexión con el paseo de la variante. La unión temporal de ... empresas (UTE) formada por Cycasa, Exbasa y Amenabar, adjudicataria del proyecto por un importe de 14,5 millones de euros (sin IVA), trabaja en los últimos tramos de una infraestructura que unirá la estación con el barrio de Azitain y que se prevé que esté concluida a finales de este año.

El paseo, concebido como una gran pasarela peatonal por encima de la vía del tren, conecta la estación de tren con la zona este de la ciudad, integrando accesibilidad, seguridad y nuevos espacios para el disfrute ciudadano.

La primera fase de la obra consistió en la instalación del pavimento a lo largo de 135 metros, entre la estación y la bajada a la variante. Sobre una plataforma previamente hormigonada se afronta el nuevo suelo al que se incorporará nuevo mobiliario urbano, bancos, barandillas y puntos de iluminación con el objetivo de hacer del paseo un espacio cómodo y agradable para el viandante.

La obra superó, primero, la instalación de pilares desde la calle Matxaria hasta Azitain que sostienen las distintas plataformas de la pasarela y después han sido hormigonadas.

Estos tramos, ejecutados uno a uno mediante hormigonado, se apoyan en muros de protección contra el impacto ferroviario y configuran la superficie de tránsito, garantizando continuidad y seguridad a lo largo del recorrido.

La segunda fase, actualmente en ejecución, comprende 930 metros adicionales entre la variante y Azitain. Esta parte se construye con una estructura porticada, similar a la del paseo de Amaña. El resultado es una pasarela continua de más de un kilómetro que transformará la movilidad en este eje estratégico de la ciudad.

Ascensores

El proyecto incluye tres ascensores urbanos que facilitarán el acceso al paseo desde distintos puntos. Uno de ellos, muy avanzado en la calle Barakaldo nº 29, frente al solar de Hijos de Gabilondo, enlazará con el paseo y con el elevador existente mediante una rampa. Tendrá capacidad para 16 personas y complementará a los otros dos previstos: en Estaziño y en la zona de Barrena, frente a Electrociclos. Otro elemento clave será la conexión con el bidegorri Eibar-Elgoibar a la altura de Azitain, lo que ampliará el recorrido disponible para ciclistas y peatones y reforzará la red de movilidad sostenible en el Bajo Deba. Desde el Ayuntamiento se ha valorado que el paseo Estación-Azitain no solo mejorará la conectividad entre barrios, sino que también renaturalizará y reurbanizará zonas degradadas, ofreciendo a los vecinos un espacio seguro, moderno y accesible. Con su finalización prevista para diciembre, la ciudad contará con una infraestructura clave en su transformación urbana. «Se trata de un proyecto emblemático que integrará movilidad, accesibilidad y sostenibilidad, y que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los eibarreses», señalan desde el Ayuntamiento.