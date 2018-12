La música de Madina traspasa fronteras Estudio. Pedro Palacín con algunos de los documentos que dejó Aita Madina. / FÉLIX MORQUECHO El director de la orquesta Andrés Egiguren aprovechó el viaje para impartir dos conferencias El eibarrés Pedro Palacín dirigió el estreno de una obra del músico oñatiarra en Argentina FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 23 diciembre 2018, 00:10

«Más contento no puedo estar». Así de tajante se muestra el músico eibarrés Pedro Palacín tras regresar de Argentina, donde ha clavado una pica con su proyecto de recuperación de la obra de Aita Madina. El hecho de que el compositor viviese allí una etapa importante de su vida ha hecho que se establezca un puente cultural que daba sus primeros pasos este mes.

Hace un año que el director de la orquesta Andrés Egiguren ponía en marcha un proyecto para la recuperación de la obra y la memoria de Aita Madina, un músico de Oñati fallecido en 1972 al que su vocación religiosa le llevó a vivir en Argentina y Estados Unidos. Ese periplo vital sirvió de conexión transatlántica, y por eso Pedro Palacín se propuso estrenar una de sus obras en el país sudamericano. «Fue con la Camerata Denak-Bat con la que estrenamos el 'Concierto sacro para guitarra y orquesta' por primera vez fuera de Euskadi» recuerda.

El músico eibarrés viajó a Argentina del día 2 al 10 de este mes en una experiencia posible gracias al interés de la diáspora vasca. Ofreció una conferencia sobre la vida y obra de Aita Madina en la Universidad nacional de La Plata, en una cita organizada por la Cátedra Libre de Pensamiento Vasco de la UNLP, el Museo de instrumentos musicales 'Emilio Azzarini' y el 'Centro Basko Euzko Etxea' de La Plata. La segunda conferencia se celebró en Laurak Bat, «que es una de las Euskal Etxea más antigua de toda Argentina, fundada en 1876, y que desde entonces ha atendido a toda la diáspora vasca». Precisamente en esta última sede Aita Madina fundó junto a Martín Mallea la coral Lagun Onak.

«Este viaje ha reforzado el proyecto. Se han interesado muchísimo por recibir información»«Pusieron toda su concentración y toda su disposición al servicio de la música»

La valoración de esta experiencia es altamente positiva según indica Palacín. «Este viaje ha reforzado el proyecto. Unos pocos euskaldunes conocían a Madina y el resto se han interesado muchísimo por recibir información. La disposición ha sido ampliar el proyecto por todo el país. Están encantados» celebra.

Sin embargo, a las conferencias también se sumó la parte práctica, con el estreno de una obra de Aita Madina en América. El 'Concierto sacro para guitarra y orquesta' vivió su estreno absoluto el pasado mes de octubre en el Teatro Coliseo de Eibar con la orquesta Andrés Egiguren, y el objetivo de Palacín era que se estrenase también en Argentina. «El resultado fue fantástico. La orquesta era muy, muy buena, lo que facilitó el trabajo de profundizar en una obra que no conocían» relata el director. Los músicos argentinos ya habían recibido las partituras previamente pero quedaba el trabajo de hacer sonar la obra en conjunto. «Esa conjunción fue muy fácil porque pusieron toda su concentración y toda su disposición al servicio de la música». Pedro Palacín recibió felicitaciones por su comunicación con los músicos y por la orquestación. «Da gusto trabajar así» agradece el director. Acostumbrado a dirigir a jóvenes con un alto nivel musical en Euskadi, Pedro Palacín se encontró con una agrupación diferente que le dejó también un gran sabor de boca. «Es una orquesta de gente totalmente profesional. Los jóvenes que tengo en Andrés Egiguren también lo son, y la verdad es que no me he encontrado grandes diferencias. A un lado y a otro he tenido muy buenos músicos. Los argentinos son primeras espadas en otras orquestas y aquí se unen en una camerata de solistas, concertinos... de sus respectivas orquestas». En opinión del músico eibarrés la incertidumbre de saber qué se iba a encontrar tras un largo viaje se tornó satisfacción, «la química ha sido perfecta».

Proyecto con continuidad

La primera conclusión de la experiencia ha sido la apertura del proyecto de recuperación de la obra de Aita Madina. Pedro Palacín se embarcó hace un año en la aventura de rescatar del archivo de los Canónigos Regulares Lateralenses las partituras, algunas sin estrenar, otras olvidadas, del músico oñatiarra. El segundo de los estrenos estaba previsto para estas fechas en Argentina, pero finalmente se tuvo que posponer hasta el año próximo.

El viaje ha servido para confirmar el interés por la música de Madina en la que fue su casa desde 1932 hasta 1955. «Su obra y su vida han interesado mucho, y hemos convenido que cada conferencia tiene que ir acompañada de un concierto». Eso abre las puertas a la continuidad de un proyecto de largo recorrido. No en vano el legado de Aita Madina quedó disperso pero Pedro Palacín destaca su riqueza y su valor. Por ese motivo el proyecto no cesa. «Sigo trabajando en obras distintas porque hay tanto por recuperar...».