Música, danza e identidad cultural coreana se funden este sábado en el festival MIKA Fest

MIKA Fest volverá a ser este sábado un viaje a la cultura coreana y al fenómeno del K-pop. El Teatro Coliseo y Errebal ... acogerán un evento único que une música, danza, identidad cultural y una invitada de excepción: la coreógrafa Hwang Sooyeon, figura clave en el éxito internacional del grupo Dreamcatcher.

El escenario cosmopolita atraerá a muchos amantes de esta música, en una cita pensada para descubrir, disfrutar y compartir la fuerza creativa de Corea del Sur, con especial protagonismo para el K-pop.

Hwang Sooyeon Coreógrafa surcoreana, creadora de Dreamcatcher, referente mundial del K-pop. Actúa mañana sábado a las 16.00 horas en el Teatro Coliseo- Errebal y el domingo ofrece, en el polideportivo de Ipurua, a las 10.30 horas, un taller con sus bailes.

Dreamcatcher Grupo femenino innovador, estética oscura y coreografías potentes de éxito internacional.

Mikovere Concurso inspirado en cover dance, talento juvenil, creatividad y proyección internacional.

Euri Artista destacada en cover dance español, jurado y referente para participantes.

La jornada comenzará a las 16.00 horas en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Teatro Coliseo y la plaza de Errebal, que se llenarán de música, baile y actividades en torno a la ola coreana (hallyu). El domingo a las 10.30, Hwang ofrecerá un taller de sus coreografías en el polideportivo.

La iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento, llega en un momento en el que la cultura coreana ha alcanzado una dimensión global sin precedentes, impulsada por fenómenos musicales, audiovisuales y artísticos que han conectado especialmente con la juventud. En este contexto, Eibar se suma con un evento que combina espectáculos, concursos y experiencias que acercan al público la riqueza cultural de Corea del Sur.

Talla internacional

La presencia de Hwang Sooyeon supone uno de los grandes atractivos de esta edición de MIKA Fest. Nacida en Corea del Sur, Hwang se ha consolidado como coreógrafa, bailarina y performance manager de uno de los grupos femeninos de K-pop más innovadores de la última década: Dreamcatcher.

Su trayectoria es un ejemplo del papel crucial que desempeñan las coreógrafas en la industria del K-pop, donde cada detalle de las puestas en escena es parte esencial del éxito. Hwang Sooyeon se formó desde joven en las academias de danza urbana de Seúl, en un momento en que la cultura hip-hop y las fusiones con la música pop comenzaban a generar nuevos lenguajes corporales. Pronto se integró en compañías de baile que trabajaban directamente con agencias musicales, lo que le permitió colaborar con proyectos emergentes.

Su salto internacional llegó con Dreamcatcher, un grupo femenino creado en 2017 bajo la agencia Dreamcatcher Company. El proyecto destacó por su estética oscura, inspirada en el rock alternativo y el metal, que se combinaba con las coreografías precisas y potentes ideadas por Sooyeon y su equipo. Ella asumió el rol de performance manager, lo que implica no solo diseñar las rutinas coreográficas, sino también coordinar la puesta en escena global: desde el uso del espacio hasta la interacción con el público.

Gracias a su visión innovadora, Dreamcatcher ha conseguido consolidar una identidad única dentro del saturado mercado del K-pop, sumando seguidores en Asia, Europa y América. Hwang Sooyeon, como arquitecta del movimiento, ha sido reconocida en revistas especializadas y en convenciones internacionales por su capacidad para traducir las emociones de las canciones en lenguaje corporal universal.

Medir el talento

Su presencia en Eibar como jurado del concurso Mikover es una oportunidad excepcional para que jóvenes talentos europeos reciban feedback directo de una de las voces más autorizadas en el mundo del K-pop actual.

El MIKA Fest no solo ofrece conciertos y exhibiciones, sino que también invita a la participación directa a través del Mikover, un formato inspirado en los cover contests que se han popularizado entre las comunidades de fans de K-pop en todo el mundo. Un Mikover consiste en interpretar y recrear coreografías o canciones de los grupos más famosos de la industria, demostrando tanto la técnica como la capacidad de transmitir la energía original de cada actuación. Para muchos jóvenes, estos concursos son la puerta de entrada a una carrera artística, además de una forma de conectar con comunidades internacionales de seguidores. En Eibar, el Mikover estará coordinado con la participación de Euri, reconocida dentro del panorama de cover dance en España. Los participantes podrán mostrar su talento frente a un jurado de excepción en el que se incluye Hwang Sooyeon.