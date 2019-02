Madrugón... por amor al teatro Primeros. Tomasa, Inés, Igor y Sagrario, con las primeras entradas de las Jornadas de teatro 2019. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO La primera jornada de venta anticipada de entradas para las Jornadas de teatro reunió a los más fieles desde las 4.30 horas FÉLIX MORQUECHO Domingo, 3 febrero 2019, 02:12

Nadie se extrañará si alguien hace cola desde el día anterior para comprar entradas para un partido importante de fútbol, pero que la hagan para ir al teatro no es tan común. También eso tienen de especial las Jornadas de teatro de Eibar, y ayer nuevamente hubo quien hizo frente a las inclemencias del tiempo para asegurarse sus localidades.

«Vengo desde hace diez años más o menos», explica Igor, un aficionado al teatro de Bergara. «El primer año me presenté aquí para las 9.00, me encontré con una cola enorme y cogí las peores entradas, en la última fila. Por eso al año siguiente me decidí a venir antes, el siguiente un poco más temprano... y al final llega un momento en el que te desvelas y vienes para aquí». El resultado fue que Igor se plantaba ayer en la puerta del Teatro Coliseo a las 4.30 de la madrugada, cinco horas y media antes de la apertura. La espera se hizo larga pero le sirvió para adquirir las mejores localidades en nueve funciones. «Ojalá pudiera venir a más, pero hay que trabajar», señala. A la hora de elegir, el primero de la fila no hace mucho caso de las recomendaciones. «Hay veces que una obra muy conocida no te dice nada, y una de la que no habías oído hablar te encanta. En el teatro no me sirven los críticos ni el nombre. Lo importante es que la experiencia te merezca la pena. Y a mí me merece», destaca.

En el siglo XXI hay muchas formas de hacer amigos, pero la más curiosa puede ser la cola del primer día de venta anticipada. «Coincidimos con Igor todos los años», apuntan Tomasa, Inés y Sagrario. Ellas también son devotas del culto que se profesa tras el telón. «Venimos a todas las obras, salvo las que son en euskera porque no lo entendemos. El teatro es algo que nos encanta». Ellas tienen fe ciega en la programación que año tras año presenta el festival y se apuntan a todo lo que llega. Pero no solo acuden al teatro en el festival ya que también son asiduas a las funciones que se programan en Eibar a lo largo del año. «Tenemos la tarjeta Coliseoaren Laguna» celebran, «pero ya ni nos piden que la enseñemos porque ya nos conocen».

«A veces una obra conocida no dice nada y una de la que no habías oído hablar te encanta»

Este grupo no era el único cuyas caras se repiten año tras año en el inicio de la venta de entradas. A pesar de que la venta de localidades por internet ya está asentada hay un colectivo dispuesto a pasar frío para vivir a su manera la fiesta de las artes escénicas.

Las Jornadas de teatro de Eibar comenzarán su edición número 42 el 26 de febrero y la primera de las funciones llegará al día siguiente. 'El funeral', con Concha Velasco, es una de las funciones que más aceptación tuvieron ayer aunque al haber dos pases no hay problemas de aforo, aún quedan algo más de un centenar de entradas disponibles. Más complicado está asistir a '7 años', una producción con Miguel Rellán a la cabeza del reparto, que prácticamente agotó el papel ayer.

Obras premiadas

Es lógico que desde la organización de las Jornadas de teatro se destaquen las virtudes de las obras que llegarán a Eibar, pero algunos de estos trabajos también son reconocidos en otros lugares. Precisamente la obra 'Solitudes' de la compañía guipuzcoana Kulunka Teatro recibía esta semana la noticia de que será Premio Ercilla 2018 al Mejor espectáculo vasco. No es el primer premio que recibe ya que esta obra de teatro gestual con máscaras ya ganó el prestigioso Premio Max al mejor espectáculo del pasado año, además del Max a la mejor música.

La venta anticipada de entradas continúa dos jornadas más en el hall del Teatro Coliseo, ambas en horario de 10.00 a 14.00 horas. Tanto hoy como mañana lunes se podrán adquirir localidades para la veintena de espectáculos programados. En el caso de '7 años' quedan unas pocas entradas con el condicionante de que no tienen una visión perfecta del escenario. Se puede consultar en taquilla.

La conferencia de apertura reunirá a Concha Velasco y Jesús Cimarro en una cita titulada 'La intérprete y el productor' el día 26 de febrero a las 19.00 horas en el Teatro Coliseo. Para esa charla la entrada es gratuita hasta completar aforo, por lo que no es necesario adquirir entrada.