Legarre vibrará este sábado con un concierto con cuatro estilos y una misma pasión musical

El centro de ensayos de Legarre se convertirá este sábado en un hervidero musical desde las 18.30 hasta las 23.00 horas. Los ... grupos participantes son: Kvalvika (música electrónica), de Eibar; Haram, grupo de punk de Bergara; Rythmachin, grupo de Eibar,de funk, mestizaje, fusión, cuarto grupo es Sombras del Mal, de trash metal.

Cuatro grupos, todos ellos ligados a la Asociación Musical Joven Eibarresa, ofrecerán un cartel tan variado como potente: electrónica ambiental, punk debutante, funk mestizo y trash metal de regreso. Una mezcla que, lejos de ser contradictoria, mostrará la riqueza y pluralidad de la escena eibarresa.

La velada se abrirá con Kvalvika, el proyecto electrónico de David Karba, que ha sabido labrarse un espacio propio en el panorama experimental vasco. Sus composiciones, a medio camino entre el ambiente, el industrial y el post-rock, sumergirán al público en un viaje sonoro cargado de atmósferas densas y texturas electrónicas. Después llegará el turno de Haram, cuarteto de punk bergarés que elegirá Legarre para debutar. Con un sonido crudo y directo, sus temas conectarán con la esencia del género: rapidez, contundencia y letras cargadas de crítica. Será la presentación de una banda que promete dar que hablar en la comarca.

A continuación, subirá al escenario Rythmachin, formación eibarresa con un ADN festivo y mestizo. Con Ekaitz y Ekhi Vegas al frente y el percusionista Gorka Jauregi marcando el pulso, desplegarán un repertorio que viajará del funk a los ritmos latinos, pasando por la fusión más bailable. Su actuación invitará al público a participar, bailar y dejarse llevar por la energía.

El cierre lo pondrá Sombras del Mal, histórico grupo de trash metal nacido en los años noventa bajo el nombre de Ekinocio. Reunidos en 2023 con su vocalista original, Oier Castelos, y buena parte de su formación inicial, ofrecerán un concierto que promete ser pura nostalgia para los veteranos y un descubrimiento para las nuevas generaciones.

Creación musical

Más allá de la diversidad de estilos, el concierto confirmará la fuerza del proyecto colectivo que impulsa la Asociación Musical Joven Eibarresa. Una entidad que da espacio a bandas emergentes, facilita la consolidación de proyectos con trayectoria y recupera la memoria de formaciones míticas. Han sido muchos los grupos los han fabricado su música allí y nuevos grupos tienen una larga vida porque ilusión no les falta. De hecho, se puede decir la creación musical está asegurada por la notable cantidad de grupos. La cita de Legarre demostrará que Eibar mantiene viva una escena musical rica, variada y con vocación de futuro.