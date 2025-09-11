LAB denuncia que el cierre del SEPE evidencia «abandono de lo público»

El sindicato LAB ha mostrado su rechazo frontal al cierre de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la calle Bittor ... Sarasketa , una decisión que, a su juicio, constituye «una grave muestra del abandono de lo público» y deja en situación de indefensión a cientos de personas desempleadas de la comarca.

En un comunicado, la central sindical ha recordado que este organismo, dependiente del Estado, desempeña un papel clave en la gestión de las prestaciones por desempleo, las políticas activas de inserción y la formación laboral, y que el cierre de la oficina eibarresa se ha producido «por la falta de recursos humanos», un motivo que LAB califica de «inaceptable». LAB considera que este cierre no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia de «desmantelamiento progresivo de los servicios públicos» que se arrastra desde hace años.

«Desmantelamiento»

Según la central, la oficina de Eibar atendía hasta hace poco a miles de personas, pero la carencia de personal ha terminado por imposibilitar su funcionamiento. «Lo ocurrido no es un simple ajuste administrativo, sino el reflejo de una negligencia institucional grave», subraya LAB, que acusa a las administraciones local, autonómica y estatal de haber permitido el deterioro del servicio hasta desembocar en su cierre definitivo. La organización sindical insiste en que el SEPE debería disponer de recursos humanos y materiales suficientes para atender a la ciudadanía en cualquier territorio, especialmente en un municipio como Eibar, «con una fuerte tradición industrial y una tasa de desempleo que exige apoyo institucional».

LAB ha puesto el foco, además, en el proceso de privatización de los servicios públicos de empleo, denunciando que las administraciones están fomentando cada vez más la externalización de funciones hacia empresas privadas. «Este proceso, en detrimento de lo público, está generando más precariedad laboral y desprotección para las personas más vulnerables, que dependen del SEPE para acceder a derechos básicos como el empleo o la seguridad social», advierte el sindicato.

LAB ha querido remarcar que lo ocurrido en Eibar no debe interpretarse como un problema local, sino como parte de un fenómeno que afecta a «todo Euskal Herria y al conjunto del Estado». El sindicato considera «imprescindible» que tanto el Gobierno Vasco como el Ejecutivo central reviertan la decisión y doten al servicio de los recursos necesarios para garantizar un funcionamiento eficaz. «El futuro de la democracia y del bienestar social pasa por la defensa y el fortalecimiento de lo público», concluye LAB, que ha anunciado que seguirá denunciando la problemática que reporta.