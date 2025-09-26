Ipurua y Aginaga celebran sus fiestas en las que no faltarán la música y la alegría

A. E. EIBAR. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Este fin de semana, dos barrios eibarreses volverán a demostrar que la identidad festiva de la ciudad sigue muy viva. Tanto Ipurua como Aginaga celebran sus fiestas, combinando tradición, deporte rural, gastronomía y convivencia vecinal.

En Ipurua, los festejos arrancaron con el txupinazo que dio paso a un programa cargado de actos. Hoy, sábado la jornada será más intensa. La mañana se abrirá con la tradicional Mendi Buelta, un paseo colectivo que reunirá a decenas de vecinos en un recorrido saludable por los alrededores. Tras el esfuerzo, llegará el turno de reponer fuerzas con el reparto de caldo y chorizo en el patio de Mogel. El ambiente festivo se mantendrá con las pruebas de herri kirolak, donde se podrá ver levantadores de piedra y cortadores de troncos, espectáculos que siempre despiertan gran expectación.

Pero, sin duda, uno de los momentos centrales será la comida popular, que congregará a 400 comensales en un clima de hermandad. Los tickets se agotaron semanas antes, gracias al trabajo de la comisión organizadora, que durante el año ha impulsado rifas, sorteos y la venta de camisetas para financiar las fiestas. La tarde introduce novedades, como un bingo especial abierto a todos los públicos, y talleres infantiles con actividades de henna, trenzas, pintacaras y skate, además de la instalación de un gran scalextric que atraerá tanto a pequeños como a mayores. La música de grupos locales y DJs rematará la jornada en un ambiente vibrante.

San Miguel

Por lo que respecta a Aginaga será mañana domingo cuando celebre sus fiestas en honor a San Miguel, una cita que combina tradición, gastronomía y música en un ambiente de convivencia vecinal.

La programación arrancará a las 11.00 horas con la misa mayor en la parroquia de San Andrés, que contará con la participación del coro parroquial, poniendo el acento en el carácter religioso de la festividad. Una hora más tarde, a las 12.00, la plaza del barrio se llenará de vida con un hamarretako y los juegos infantiles, pensados para que las familias y los más pequeños disfruten de la mañana festiva. El mediodía será el momento de la gastronomía con la ya tradicional paella, prevista para las 14.30 horas, un acto que se ha convertido en uno de los más concurridos y que refuerza el espíritu de comunidad entre vecinos y visitantes.

Por la tarde, la fiesta continuará con la romería animada por el grupo Joselu anaiak, que pondrá ritmo y baile al barrio entre las 17.00 y las 20.00 horas.