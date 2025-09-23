Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ibon Aramberri expuso en Portalea, en 2016, la muestra 'Makina eskua da', con una importante pesencia de piezas fabricadas en Eibar. UDALA

Eibar

Ibon Aramberri dialoga con la memoria industrial de Eibar

Presenta en Portalea, 'Intentional Elements / Asmodun Elementuak', proyecto fotográfico que sigue a su exitosa 'Makina eskua da'

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

La sala de exposiciones temporales de Portalea se convertirá, desde este jueves a las 19.00 horas y hasta el 19 de octubre en el ... escenario de una de las citas artísticas más destacadas del otoño cultural en la ciudad. El artista guipuzcoano Ibon Aramberri presenta por primera vez su serie fotográfica 'Intentional Elements / Asmodun Elementuak (2017)', un proyecto que cierra el círculo iniciado con la exposición 'Makina eskua da', celebrada en 2016 en el Museo de la Industria Armera dentro del programa Tratado de Paz de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia/San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibon Aramberri dialoga con la memoria industrial de Eibar

Ibon Aramberri dialoga con la memoria industrial de Eibar