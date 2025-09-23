Ibon Aramberri dialoga con la memoria industrial de Eibar

La sala de exposiciones temporales de Portalea se convertirá, desde este jueves a las 19.00 horas y hasta el 19 de octubre en el ... escenario de una de las citas artísticas más destacadas del otoño cultural en la ciudad. El artista guipuzcoano Ibon Aramberri presenta por primera vez su serie fotográfica 'Intentional Elements / Asmodun Elementuak (2017)', un proyecto que cierra el círculo iniciado con la exposición 'Makina eskua da', celebrada en 2016 en el Museo de la Industria Armera dentro del programa Tratado de Paz de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia/San Sebastián.

La nueva exposición constituye un capítulo complementario a aquel trabajo, ya que responde a la misma lógica de investigación y memoria contextualizada en la tradición armera de Eibar. En 'Makina eskua da', Aramberri recreó un repertorio de materiales y ejercicios extraídos de colecciones privadas, escuelas y archivos locales, mostrando la huella pedagógica y manual de un oficio que marcó la identidad de la ciudad durante más de un siglo.

En 'Intentional Elements / Asmodun Elementuak', el artista retoma ese proceso y lo lleva al terreno de la fotografía industrial. Los ejercicios y piezas recopilados –trabajos de aprendizaje, fragmentos inacabados, materiales en bruto y maquetas– fueron captados en el estudio de Jose Luis López de Zubiri, especializado en técnicas de fotografía industrial.

La mirada objetiva de la cámara acentúa los contrastes entre la materia prima y la pieza elaborada, entre lo inacabado y lo perfeccionado, ofreciendo al espectador un juego de tensiones que va más allá de lo meramente estético.

La materia y la memoria

La serie está dividida en distintos conjuntos, agrupados según el vínculo personal que sus creadores, –alumnos, artesanos, aprendices–, mantenían con cada pieza: memoria, afecto, sentimiento. En este sentido, la obra de Aramberri no se limita a documentar objetos, sino que los resignifica, explorando su valor como testigos de un proceso de transmisión cultural y manual. «Dentro del conjunto de imágenes, algunos de los ejercicios finalizados se presentan en contraste con fragmentos de materiales sin tratar. Estas secciones en bruto aparecen como materia prima hipotética, planteada como posible punto de partida para las elaboraciones realizadas», explica el artista en el catálogo de la muestra.

La exposición también funciona como un homenaje colectivo. En palabras de Aramberri,' Intentional Elements' quiere ser un «agradecimiento a todos los que, con el préstamo de sus piezas, colaboraron en la creación de este trabajo». Una red de complicidades que refuerza el carácter comunitario del proyecto y subraya la idea de patrimonio compartido.

Reconocimiento institucional

La importancia de este proyecto ha trascendido el ámbito local. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha adquirido recientemente la obra, sumándola a su colección de arte contemporáneo. Con ello se asegura la conservación de un trabajo que, más allá de su valor artístico, constituye un documento esencial sobre la memoria industrial del territorio.

El hecho de que la serie llegue ahora a Eibar, tras haber sido concebida en diálogo con su Museo de la Industria Armera, confiere a la exposición un carácter de retorno simbólico. La villa armera, que ha visto transformarse su paisaje industrial en las últimas décadas, encuentra en estas imágenes una oportunidad para repensar la huella de su pasado y su proyección cultural futura.

La inauguración contará con la presencia del artista, que compartirá con el público las claves de un proyecto que, como ya hiciera con 'Makina eskua da', busca vincular el legado industrial con las dinámicas del arte contemporáneo. La propuesta invita a recorrer un universo de materiales, texturas y objetos que, más allá de su apariencia técnica, hablan de esfuerzo, aprendizaje y transmisión intergeneracional.

En definitiva, 'Intentional Elements / Asmodun Elementuak' constituye una oportunidad única para acercarse al trabajo de uno de los artistas más destacados del panorama actual en el País Vasco y, al mismo tiempo, para reflexionar sobre la relación entre la industria y la cultura, entre la memoria y la creación contemporánea.

Artista internacional

Ibon Aramberri (Azkoitia, 1973) es uno de los artistas vascos más reconocidos de su generación. Formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, ha desarrollado una trayectoria marcada por el análisis crítico de los discursos de la modernidad y la construcción cultural de la memoria. Su obra explora las tensiones entre arte, historia y política, utilizando con frecuencia el vídeo, la fotografía, la instalación y el trabajo documental. Aramberri ha expuesto en instituciones de referencia como el Museo Reina Sofía de Madrid, el MUSAC de León, el Museo Guggenheim Bilbao, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona o el Carré d'Art de Nîmes. Ha participado en bienales y proyectos colectivos en São Paulo, Estambul o Kassel, consolidando un perfil de creador atento a los debates globales desde una perspectiva local.