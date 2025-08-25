Fallece el distinguido oftalmólogo José Ignacio Recalde Yurrita

El pasado día 20, en Lekeitio, falleció a los 73 años el distinguido médico oftalmólogo José Ignacio Recalde Yurrita. Licenciado en Medicina y Cirugía ... por la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente, obtuvo su especialización en Oftalmología en la Escuela Profesional de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, formando parte del equipo del profesor Sánchez‑Salorio. Además, se graduó como máster en Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud y alcanzó el doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud, ambos por la Universidad Europea de Madrid.

Referente oftalmológico

Durante más de 40 años, José Ignacio se consolidó como una figura emblemática de la oftalmología en Bilbao y el País Vasco. Llegó a ser director médico del Instituto de Cirugía y Calidad Ocular (ICQO), donde demostró una sólida trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la córnea, cirugía del cristalino, cirugía refractiva, ojo seco, cirugía de cataratas y trasplantes de córnea.

Gracias a su excelente reputación profesional y humana, su consulta atraía a numerosos pacientes de una amplia zona de procedencia, tanto de Euskadi como de otras comunidades buscando sus conocimientos, experiencia y calidad humana.

Legado de excelencia

Sus compañeros le describen a Recalde Yurrita como un profesional incansable, cuya consulta era un referente a a nivel regional. Conocido por su trato cercano y su enfoque minucioso, contribuyó también a la formación de nuevas generaciones de oftalmólogos y oftalmólogas, consolidando una cultura clínica basada en la excelencia, respeto y empatía.