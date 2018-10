Una exposición de recorrido pausado La exposición presenta obras con distintas técnicas y formatos, incluso las casi desaparecidas diapositivas. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO Portalea acogió ayer la inauguración de la muestra colectiva 'Huellas de las mujeres eibarresas' | FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 26 octubre 2018, 00:14

El lino como evocación de los comienzos de la villa eibarresa en una obra de Iratxe Unanue, las viudas que llegaron a ser maestras armeras en la época gremial del siglo XVIII vistas en tres dimensiones por Esther Galarza, o los valores que han pasado de generación en generación desde la perspectiva de Natalie Hickey. No es fácil explicar cómo se han afrontado éstas y el resto de obras que se pueden ver desde ayer en Portalea, como no es fácil resumir la aportación de las mujeres al patrimonio social y cultural de la ciudad. Por eso 'Huellas de las mujeres eibarresas' es una exposición que no se recorre rápido. A eso ayudan los textos que han servido de base a las obras de 19 artistas, la mayoría recientes, pero otras herederas de un legado que, tangible o no, forma parte del Eibar de hoy.

La exposición se inauguró ayer en la casa de cultura Portalea y se podrá visitar hasta el 18 de noviembre. Los responsables forales de cultura Denis Itxaso y María José Telleria acudieron a una apertura nutrida de público, en la que llamaron la atención muchos de los trabajos. Se trata de trabajos realizados ex-profeso para la exposición en la mayoría de los casos, aunque también hay piezas antiguas como bordados y damasquinados. El patrimonio inmaterial como la música también aparece y precisamente la violonchelista Maite Arroitajauregi participó en la inauguración retorciendo su título en una llamativa actuación. Los textos de Arantza Lasa en su libro 'Historia de las mujeres de Eibar' han servido para inspirar a las autoras, y eso se refleja en el catálogo de la exposición. El patrimonio es el tema que se plantea en la muestra ya que se enmarca dentro de las Jornadas europeas del Patrimonio. Pintura, escultura, fotografía o instalaciones muestran que la expresión artística cuenta con muchas caras, todas las que las mujeres han desarrollado a lo largo de la historia, y que conforman un valor patrimonial imposible de esconder.