«No hay excusa para no aprender euskera»

Septiembre vuelve a sonar a comienzo: mochilas nuevas, agendas por estrenar... y, cada vez más, la decisión de dar el paso al euskera. Los ... euskaltegis eibarreses –el Municipal de Portalea y AEK en Sostoa-Ubitxa–, han abierto la matrícula con un mensaje que apela a lo humano y a lo cultural: aprender euskera no es solo superar un examen, sino entender la televisión y la prensa local, ayudar a los hijos e hijas con sus tareas, abrir puertas laborales y tejer comunidad. En definitiva, vivir mejor en la lengua de casa. «Todavía queda mucho trabajo para impulsar más el euskera en Eibar», subraya Arantzazu Iriondo Laka, del euskaltegi municipal. La presidenta del área de Euskera del Ayuntamiento, Aiora Arrieta Arreitunandia, ponía el acento en la raíz de la campaña: «El euskera es nuestro idioma y forma parte de la cultura. Su aprendizaje es esencial. Por ello, desde el Ayuntamiento se establecen becas del 50 %, descuentos y la posibilidad de recuperar la matrícula si se llega a unos niveles altos de asistencia y aprovechamiento». El mensaje de fondo es nítido: barreras abajo, facilidades arriba.

Desde AEK, Jone Olaizola resume el espíritu de este curso con el lema 'Aprende y vive el euskera cómodamente'. La idea es acompañar al alumno dentro y fuera del aula. «En clase, en buen ambiente y con el profesor como compañero de viaje, con una amplia oferta: presencial, autoaprendizaje, online, barnetegis... Y fuera, con recursos para vivir cómodamente en euskera entre amigos, en el trabajo, en la escuela», explica. El objetivo no es únicamente aprobar, sino ganar confianza para usar el idioma en la vida real.

Las facilidades parten de dos puertas de entrada clave con tarifas especiales para quienes se inician en el nivel A1 y para jóvenes de 16 a 18 años que quieran preparar el C1. «Estamos captando a muchos jóvenes», decían desde los euskategis locales. Es una apuesta por captar a los que empiezan y a los que aspiran a acreditaciones superiores en plena etapa educativa, cuando un título puede ser decisivo para su futuro académico y profesional.

La oferta, en cualquier caso, es amplia y continuista: cursos de euskaldunización y alfabetización, programas de autoaprendizaje con tutorías y sesiones orales en grupo, preparación específica para exámenes (IVAP, Osakidetza, HABE) y formación avanzada para quienes ya cuentan con C1/EGA, con posibilidad de acreditar títulos oficiales.

También hay margen para quienes trabajan o cuidan: mañanas y tardes, combinaciones de horarios y fórmulas flexibles para no renunciar al euskera por la agenda.

La dimensión social de la matrícula se refuerza con descuentos pensados para que nadie se quede fuera. Personas desempleadas, mayores de 65 años, estudiantes, comerciantes y madres y padres cuentan con rebajas del 50 %; quienes perciben la RGI disponen de un 75 %. Con estos apoyos, la consigna 'No hay excusa para no aprender euskera' deja de ser un eslogan para convertirse en política real de acceso.

Porque aprender euskera también es un gesto de cariño –hacia la propia historia, hacia los mayores que lo mantienen vivo, hacia los hijos que lo recibirán con naturalidad–, y una herramienta práctica para integrarse en colectivos, entender mejor el entorno y enriquecer la identidad de Eibar. Cada matrícula suma hablantes, pero sobre todo suma puentes: entre barrios, generaciones y ámbitos de la vida cotidiana. Esto hace que las instituciones establezcan matrículas muy asequibles.

Fechas y cómo inscribirse

El Euskaltegi Municipal (Portalea) mantiene abierto el plazo hasta el 26 de septiembre. Ofrece niveles de A1 a C2, con turnos de mañana y tarde y sistema de autoaprendizaje con tutorías. Información y matrícula en Bista Eder 10, 2.º piso, por correo en euskaltegia@eibar.eus o en el 943 700 912. AEK (Sostoa-Ubitxa) admite inscripciones hasta el 30 de septiembre de 2025, para mayores de 16 años, con clases 3 o 4 días por semana en turno de mañana o tarde y niveles de A1 a C2. Contacto en eibar@aek.eus o 943 201 379.