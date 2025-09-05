Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jone Olaizola, de AEK; Eva Juez, edil del Ayuntamiento; y Arantza Iriondo, del euskaltegi municipal.

Eibar

«No hay excusa para no aprender euskera»

Los euskaltegis de Eibar abren el periodo de matrícula con ayudas, horarios flexibles y nuevas tarifas para principiantes y jóvenes

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

Septiembre vuelve a sonar a comienzo: mochilas nuevas, agendas por estrenar... y, cada vez más, la decisión de dar el paso al euskera. Los ... euskaltegis eibarreses –el Municipal de Portalea y AEK en Sostoa-Ubitxa–, han abierto la matrícula con un mensaje que apela a lo humano y a lo cultural: aprender euskera no es solo superar un examen, sino entender la televisión y la prensa local, ayudar a los hijos e hijas con sus tareas, abrir puertas laborales y tejer comunidad. En definitiva, vivir mejor en la lengua de casa. «Todavía queda mucho trabajo para impulsar más el euskera en Eibar», subraya Arantzazu Iriondo Laka, del euskaltegi municipal. La presidenta del área de Euskera del Ayuntamiento, Aiora Arrieta Arreitunandia, ponía el acento en la raíz de la campaña: «El euskera es nuestro idioma y forma parte de la cultura. Su aprendizaje es esencial. Por ello, desde el Ayuntamiento se establecen becas del 50 %, descuentos y la posibilidad de recuperar la matrícula si se llega a unos niveles altos de asistencia y aprovechamiento». El mensaje de fondo es nítido: barreras abajo, facilidades arriba.

