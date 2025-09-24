Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La organización de la Escuela de la Experiencia trata de conseguir un grupo mixto de participantes.

Eibar

La Escuela de la Experiencia trata de lograr una presencia igualitaria de hombres y mujeres

Más de 350 alumnos participan en una iniciativa que fomenta el aprendizaje, la convivencia y el papel activo de los mayores de 55 años

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

La Escuela de la Experiencia de Debabarrena acaba de abrir el plazo de inscripción para su 21ª promoción, una edición que volverá a ofrecer ... a mujeres y hombres mayores de 55 años la oportunidad de seguir aprendiendo, compartiendo y participando activamente en la vida social y cultural de la comarca. El periodo de matriculación, abierto hasta el 15 de octubre, se gestiona de manera presencial en Pegora, el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento de Eibar.

