Eibar se vuelca con la Semana de la Movilidad con talleres, mercado de bicis y el 'Día sin Coches'

El Ayuntamiento de Eibar, a través del departamento de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una nueva edición de la Semana Europea de la ... Movilidad (SEM), que se prolongará hasta el próximo 22 de septiembre con una programación variada y participativa. El objetivo es el de concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de una movilidad sostenible, tanto en términos de salud pública como en el impacto positivo sobre el medio ambiente. El lema elegido por la Comisión Europea para la edición de este año es 'Movilidad para todas las personas', una consigna que busca llamar la atención sobre la necesidad de que el transporte sea accesible, asequible, seguro y sostenible para todo el mundo, con independencia de su edad, ingresos, género, capacidades o lugar de residencia.

Los responsables municipales recordaron que el elevado coste o la falta de opciones de transporte constituyen auténticas barreras que limitan el acceso de muchas personas a empleos, educación o servicios esenciales. Este fenómeno, conocido como «pobreza en el transporte», está en el centro de los debates europeos. De ahí que la Semana de la Movilidad se plantee como una oportunidad para reflexionar sobre el diseño de sistemas más inclusivos, que ofrezcan alternativas fiables y diversas para todas las comunidades.

Furgoneta-taller

El día 22, 'Día sin Coches, el servicio de transporte urbano Udalbus será gratuito durante toda la jornada

La programación comenzó este lunes con la llegada a la plaza de Unzaga de una furgoneta-taller itinerante, en la que los eibarreses pudieron llevar sus bicicletas para revisiones y pequeñas reparaciones gratuitas. La iniciativa contó con una notable respuesta. La actividad, organizada en colaboración con la campaña 'Pon a punto tu bici con Mugi', ofreció además un incentivo adicional: la participación en el sorteo de dos bicicletas y de 60 recargas de 20 euros en tarjetas Mugi.

Esta acción forma parte de un plan más amplio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha ampliado el alcance de la furgoneta-taller a 20 municipios guipuzcoanos, ocho más que en 2024, como forma de fomentar el uso cotidiano de la bicicleta y asociarla a un estilo de vida más activo y saludable.

En paralelo a la programación de la SEM, el Ayuntamiento avanza en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), iniciado en noviembre del pasado año. Tras concluir la primera fase de diagnóstico, en la que se analizaron los hábitos de desplazamiento y los retos del municipio, ahora se trabaja en definir las acciones concretas para los próximos años.

La participación ciudadana ha sido clave en este proceso. En noviembre de 2024 se enviaron 2.000 formularios a los domicilios, de los que respondieron 218 familias (10,9%).

En enero de 2025 se habilitó una encuesta digital con 562 respuestas y se recogieron aportaciones de 12 empresas industriales a través de un cuestionario específico. Además, en febrero se celebró un primer taller ciudadano para debatir los problemas de movilidad detectados. En las próximas semanas está prevista la realización de un segundo taller abierto para contrastar y enriquecer las propuestas.

La semana culminará el 22 de septiembre con la celebración del 'Día sin Coches' en el que el servicio de transporte urbano Udalbus será gratuito durante toda la jornada. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende incentivar el uso del transporte público y visibilizar las ventajas de una ciudad con menos tráfico motorizado.

Todas estas actividades se integran en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022-2030, aprobado por el Ayuntamiento en 2023. El documento recoge medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático, alineando a Eibar con los compromisos europeos.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Eibar busca un doble objetivo: movilizar a la ciudadanía en torno a la reflexión sobre sus hábitos de desplazamiento y generar un entorno urbano más sostenible, equitativo y saludable. «Queremos que Eibar avance hacia una movilidad que ponga a las personas en el centro», destacan desde el área municipal de Medio Ambiente.