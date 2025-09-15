Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El taller reparador de bicicletas se vio acompañado de un servicio de tramitación de tarjetas Mugi. ECHALUCE

Eibar

Eibar se vuelca con la Semana de la Movilidad con talleres, mercado de bicis y el 'Día sin Coches'

Cuenta con actividades para fomentar el transporte sostenible y concienciar sobre una ciudad más saludable

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento de Eibar, a través del departamento de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una nueva edición de la Semana Europea de la ... Movilidad (SEM), que se prolongará hasta el próximo 22 de septiembre con una programación variada y participativa. El objetivo es el de concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de una movilidad sostenible, tanto en términos de salud pública como en el impacto positivo sobre el medio ambiente. El lema elegido por la Comisión Europea para la edición de este año es 'Movilidad para todas las personas', una consigna que busca llamar la atención sobre la necesidad de que el transporte sea accesible, asequible, seguro y sostenible para todo el mundo, con independencia de su edad, ingresos, género, capacidades o lugar de residencia.

