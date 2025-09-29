Eibar suma diez de doce puntos en Ipurua

El Eibar sigue construyendo su temporada desde su mayor activo: Ipurua. El empate cosechado el pasado sábado ante el Deportivo de La Coruña (1- ... 1), logrado en el descuento con el tanto de Adu Ares, prolongó la condición de invicto de los armeros en casa. Tres victorias y un empate en cuatro partidos ligueros convierten al feudo eibarrés en un fortín que ya suma diez de doce puntos posibles, una base sólida que le permite situarse sexto en la clasificación con 11 puntos, en puestos de play-off.

La visita del líder, un Deportivo que llegaba lanzado, con tres victorias consecutivas y números ofensivos de vértigo, se presumía como la prueba más difícil hasta la fecha en Ipurua. El Eibar, sin embargo, volvió a mostrar carácter, solidez y, sobre todo, una fe inquebrantable hasta el pitido final. El primer gol de Adu Ares como armero llegó en el tiempo añadido, y no solo hizo justicia al esfuerzo colectivo, sino que volvió a poner de manifiesto el hecho de que en casa este equipo siempre encuentra la manera de competir.

Más allá de lo puramente estadístico, el arranque en Ipurua está cimentando la confianza del grupo y la conexión con la grada. La afición ha celebrado ya tres victorias y un empate, en partidos con diferentes guiones, pero todos con un denominador común: la convicción del Eibar de que en su estadio se juega a su manera. La solidez defensiva, la presión alta y la capacidad de generar ocasiones se han convertido en señas de identidad de un equipo que se está mostrando fiable y reconocible ante su gente.

Ese pleno casi perfecto como local contrasta con los resultados a domicilio, donde los armeros, pese a haber desplegado un buen juego, tan solo han sumado un punto de nueve posibles. Sin embargo, lo mostrado en Ipurua refuerza la idea de que el Eibar tiene una buena base para pelear en la parte alta de la tabla si logra trasladar a sus salidas las virtudes que despliega en casa. De momento, los números avalan la fortaleza local: Ipurua sigue siendo uno de los campos más difíciles de la categoría.

Preparación exprés y a Ceuta

Con el empate ante el Depor ya archivado, el equipo de Beñat San José ha arrancado la preparación de una nueva semana de competición. El próximo compromiso será este viernes, a las 20.30 horas, frente al Ceuta en el estadio Alfonso Murube, donde el Eibar regresará 20 años después.

El plan de trabajo consta de tres sesiones: tras descansar el lunes, la plantilla se ejercitará este martes y el miércoles en Areitio, ambas a puerta cerrada, y el jueves se entrenará en Ceuta en horario vespertino, en la previa del encuentro. El sábado habrá sesión en Areitio y el domingo, día de descanso para cerrar la semana.

Entradas a la venta

La cita en Ceuta también ha despertado expectación entre la afición armera, que contará con 182 entradas en la zona visitante del Alfonso Murube, a un precio de 20 euros. Los seguidores podrán adquirirlas en Orsaixan hasta este miércoles al mediodía, o bien escribiendo un email a socios@sdeibar.com, que remitirá las localidades directamente al correo electrónico facilitado por cada comprador.

El desplazamiento a Ceuta supondrá una nueva oportunidad para que el Eibar intente dar continuidad a sus sensaciones. Ipurua ha demostrado ser la base sólida sobre la que construir la temporada, pero el próximo reto pasa por dar un paso al frente también lejos de casa. Si lo consigue, el conjunto azulgrana puede empezar a mirar más arriba.