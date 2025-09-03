Eibar ya late al ritmo de las fiestas de Arrate

Eibar ya cuenta los días para el inicio de sus fiestas más emblemáticas, las dedicadas a Nuestra Señora de Arrate, que se celebrarán entre el ... 7 y el 14 de septiembre. Durante esa semana, la campa y el santuario se convertirán en escenario de una programación que combina lo religioso con lo festivo, lo cultural con lo deportivo, y que cada año congrega a miles de eibarreses y visitantes.

El 7 de septiembre, víspera del día grande, las celebraciones arrancarán con una exhibición de deporte rural al mediodía y la tradicional misa en el Santuario, seguida de la Salve. El esperado chupinazo y el volteo de campanas marcarán el inicio oficial de los festejos.

Desde la tarde, la campa de Olabe acogerá la fiesta electrónica 'Zelaian', pensada especialmente para los más jóvenes. La jornada incluirá además la bertso afaria en el restaurante Tiro Pitxon, con primeras figuras como Maider Arregi, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio e Iker Zubeldia. La electrocharanga Elektrokela y el grupo Xiberoots pondrán el toque musical hasta bien entrada la noche.

El día 8 de septiembre, día de Arrate, volverá a repetirse una de las imágenes más tradicionales: la subida a pie desde Azitain hasta el santuario, siguiendo el histórico camino de los pasos de la Virgen.

La comisión de fiestas repartirá caldo y chorizo en la fuente de Zestero, mientras que en paralelo se celebrará el popular juego del Kittonbola. La música la pondrá la Banda de Txistularis Usartza con una kalejira desde primera hora.

El momento más esperado será la misa mayor, en la que se representará la tradicional ezpata-dantza de la Virgen de Arrate, interpretada por Kezka Dantza Taldea junto a la Banda de Txistularis. La imagen procesionará después rodeada de autoridades, bertsolaris, dantzaris y vecinos.

Al mediodía, las Danzas de la Virgen y las actuaciones de trikitilaris y bertsolaris mantendrán vivo el ambiente. Por la tarde, la fiesta continuará con una sesión de bertsos, el concurso de baile al suelto, el Campeonato de Hiru Txirlo-Premio Arrateko Ama y la verbena de Zutik, que cerrará la jornada. Aunque no se recoge en el programa, durante la tarde tendrán lugar competiciones de bolos, en el lugar habitual.

El 14 de septiembre, día de la Cofradía y de los jubilados, se abrirá con la XXX Carrera pedestre Simón Aldazabal, que partirá desde el Club Deportivo Eibar para subir hasta Arrate. La misa mayor, con los bertsolaris Nerea Elustondo y Millan Telleria, dará paso a la procesión. Ya al mediodía, la campa acogerá el esperado concurso de paellas, cuyo plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 10 de septiembre en la web municipal. El frontón vibrará con los partidos de pelota del memorial Kaelo, y por la tarde se celebrará la exhibición de bueyes jóvenes, con entrada gratuita.

El alcalde, Jon Iraola, ha recordado la importancia de estas fiestas y de la participación de colecticos. «Son uno de los momentos más esperados del año por los eibarreses y eibarresas. Un espacio para celebrar, compartir y transmitir a las nuevas generaciones el valor cultural y social de Arrate, pero quiero destacar el importante papel que juegan los colectivos de fiestas». Por su parte, el concejal de Cultura, Andoni Zabala, subrayó la diversidad del programa. «Queremos ofrecer lo mejor de nuestra identidad, desde la música y danza tradicional hasta actividades para la juventud, como el festival electrónico de Soba. Es una fiesta para todos los públicos»