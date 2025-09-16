Eibar lanza una nueva campaña de bonos para consumir en hostelería y alimentación

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento puso en marcha ayer una nueva campaña de bonos-tarjeta de hostelería y alimentación con la emisión de 685 bonos.

La campaña, con descuentos de entre el 20% y el 40%, se prolongará hasta el 12 de octubre. Los bono-tarjetas se pueden adquirir a de erosieibarren.eus. En esta iniciativa participan los establecimientos hosteleros y de alimentación eibarreses que se hayan adherido previamente a esta programación.

La nueva campaña ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Eibar, que ha dotado a esta iniciativa con 15.000 euros, y se desarrollará en colaboración con la asociación Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) y Caja Rural de Navarra.

Bases de la campaña

En esta nueva edición, la campaña está abierta a dos sectores: alimentación y hostelería, para lo que se contará con bono-tarjetas diferenciados para cada una de las modalidades, y con condiciones distintas para cada uno de ellos.

Para esta nueva edición, se han emitido un total de 685 bonos por diferentes importes, que permitirán hacer compras y adquirir servicios con importantes descuentos de entre el 20 y el 40% en los establecimientos adheridos a la campaña.

Las personas consumidoras podrán elegir entre dos modalidades de tarjetas de 50 euros y 100 euros hasta fin de existencias siendo el último día de compra el 12 de octubre. Las tarjetas de los sectores de Alimentación tendrán un descuento del 20%, por lo que el precio de venta será de 40 euros y un valor al portador de 50 euros. En el caso del sector de Hostelería el descuento será del 40%, partiendo de un precio de venta de 30 euros y valor al portador de 50 euros.

Los bono-tarjetas promocionales salieron a la venta ayer martes. Las personas interesadas deberán adquirirlas a través de la página web erosieibarren.eus. Asimismo, es preciso señalar que habrá un número concreto de bonos a la venta tanto para personas residentes en Eibar como para residentes en otras localidades. En este sentido, se podrán adquirir un máximo de dos bonos por DNI o NIE, es decir, se podrá adquirir una tarjeta por importe de 50 euros o una tarjeta por importe de 100 euros en cada categoría.

En la propia web se publicará el listado de los establecimientos donde se pueden usar las tarjetas, que estarán activadas según la categoría a la que corresponda. Para ello, todas las tarjetas llevarán impresa una pegatina identificativa de la categoría a la que corresponde. En el caso de usarla en una categoría diferente, ésta no funcionará.

Las bono-tarjetas se podrán recoger transcurridos dos días hábiles desde la compra y con la presentación del justificante de compra en el establecimiento que se haya seleccionado en el proceso de compra. Los establecimientos de recogida son Burbujas y más de la calle Estación y Lakuesta Óptica en Fermín Calbetón.

Las tarjetas podrán ser utilizadas hasta el 12 de octubre, fecha en la que finalizará la campaña. Pasada la fecha, las tarjetas quedarán invalidadas aunque aún dispongan de saldo y este saldo no podrá ser recuperado en ningún caso.

Las tarjetas una vez vacías se deben dejar en el último establecimiento en el que hayan sido utilizadas para de este modo poder ser recicladas en futuras campañas. El alcalde, Jon Iraola, ha afirmado que «estas campañas de bonos son un motor fundamental para respaldar a nuestros bares, restaurantes y tiendas de alimentación, al mismo tiempo que suponen un ahorro directo para las familias eibarresas. Queremos seguir fomentando la compra en nuestro municipio, porque cada euro que se queda en Eibar fortalece a nuestro tejido económico y social».