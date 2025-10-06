Eibar celebra el 500 aniversario del nacimiento de López de Isasi

Este año se cumplen 500 años del nacimiento de Martín López de Isasi (1525-1597), una de las figuras más destacadas de la historia ... eibarresa y un referente del comercio vasco en el siglo XVI.

Natural de Eibar, López de Isasi fue un próspero comerciante, hombre de negocios y miembro de la corte de Felipe II, que extendió sus actividades económicas desde Gipuzkoa hasta Sevilla, uno de los grandes centros del comercio internacional del Imperio español.

Hijo de una familia de prestigio, Martín López de Isasi representa el espíritu emprendedor de una época en la que los comerciantes vascos gozaban de reconocimiento entre la nobleza y la administración real. Su figura encarna al hombre renacentista vasco: trabajador, visionario, vinculado tanto al progreso económico como a la vida política y cultural de su entorno.

Los cronistas e investigadores destacan en Isasi su capacidad para diversificar negocios y tejer redes de influencia en una España que se abría al comercio mundial. Se sabe que participó en transacciones de lana, hierro, armas y productos manufacturados, y que mantuvo estrechos vínculos con mercaderes asentados en Castilla, Flandes y Sevilla. Su reputación como hombre de palabra, valiente e incansable, aparece reflejada en numerosos documentos de la época. Su nombre figura asociado a múltiples contratos, fundaciones y transacciones, lo que lo convierte en un testimonio vivo del auge mercantil del País Vasco durante el siglo XVI.

Hacia 1593, Martín López de Isasi y su esposa Domenja Orbea mandaron construir el Palacio Markeskua, donde establecieron su residencia. El edificio, que hoy forma parte del patrimonio histórico de Eibar, constituye un magnífico ejemplo de casa-torre renacentista y arquitectura nobiliaria vasca, y refleja el poder económico y social de las familias que impulsaron la modernización del territorio. El palacio ha sido, desde entonces, testigo de la evolución urbana y social de la villa, y escenario de múltiples iniciativas culturales que hoy continúan su legado.

Conferencias

Con motivo del quinto centenario de su nacimiento, el Ayuntamiento de Eibar y la comisión Ego Ibarra han organizado dos conferencias conmemorativas en el propio Palacio Markeskua, abiertas al público y orientadas a divulgar la figura del comerciante y el contexto histórico en que vivió.

Los actos previstos comienzan mañana miércoles, 9 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia 'Martín López de Isasi: empresario vasco moderno', a cargo de Gotzon Garmendia, profesor de Economía Financiera en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y autor de una tesis doctoral sobre Isasi, defendida en 2019 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Garmendia analizará el perfil económico y empresarial del eibarrés, su papel en la economía imperial y su legado como precursor del comercio moderno.

Posteriormente, el miércoles 16, a las 19.00 horas, se ofrecerá la charla 'Martín López de Isasi: jatorria, ibilbidea eta ondarea Eibarko eremuan'. Los ponentes Javier Elorza y Jose Antonio Azpiazu, historiadores reconocidos y colaboradores habituales de la comisión Ego Ibarra, abordarán la sociedad, el patrimonio y el contexto histórico del siglo XVI en Eibar y su comarca.

El aniversario ofrece una oportunidad para reivindicar la aportación de Eibar a la historia económica y cultural vasca a través de figuras como Martín López de Isasi. Su vida, marcada por el esfuerzo, la innovación y el compromiso con su tierra, simboliza el papel que los comerciantes vascos desempeñaron en la construcción del mundo moderno. Cinco siglos después, su nombre sigue ligado al espíritu emprendedor y abierto de Eibar, una villa que, desde sus orígenes, ha sabido combinar el trabajo, la cultura y la visión de futuro.