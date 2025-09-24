'Donde duerme la memoria', nueva novela histórica de Alberto San Emeterio

'Donde duerme la memoria', la nueva novela histórica del escritor eibarrés Alberto San Emeterio ambienta su obra en Eibar, Ermua y Bilbao, entrelazando la ... Guerra Civil y la posguerra con un relato de secretos, silencios y memoria colectiva. San Emeterio regresa a la escena literaria con una propuesta ambicios. 'Donde duerme la memoria', una novela histórica que se adentra en las huellas de la Guerra Civil Española y sus resonancias en la actualidad. Ambientada en los escenarios cercanos de Eibar, Ermua y Bilbao, la obra ofrece un recorrido literario que conecta pasado y presente, y que reivindica el valor de la memoria como patrimonio colectivo.

La sinopsis revela un arranque marcado por el misterio: en medio del conflicto bélico, una caja enigmática con símbolos antiguos queda oculta, custodiada por quienes juraron protegerla frente al miedo y el silencio.

Décadas después, las voces apagadas de aquella época resurgen, sacudiendo a nuevas generaciones que transitan las mismas calles donde se vivieron el horror, la resistencia y la esperanza. Con una narrativa emotiva y cercana, San Emeterio entrelaza historias de amores truncados, amistades clandestinas, traiciones y gestos de valentía.

El resultado es un mosaico humano que retrata cómo la memoria no es un eco del pasado, sino una herramienta para transformar el presente. «Hay historias que nunca mueren. Solo esperan, silenciosas, a que alguien las despierte», señala San Emeterio en la presentación de la obra.

El autor propone así un viaje a través de las heridas de la posguerra y de los valores libertarios transmitidos de generación en generación. Su propósito es mostrar que, pese al tiempo transcurrido, los secretos guardados siguen teniendo la capacidad de cambiar destinos, en especial cuando la memoria se convierte en llave para la verdad.

La elección de escenarios como Eibar y Ermua no es casual: San Emeterio recupera el peso histórico de unas localidades profundamente marcadas por la industria, la lucha obrera y la memoria de la contienda, conectándolas con la efervescencia cultural y política de Bilbao. La ciudad se presenta como cruce de caminos en el que confluyen los recuerdos de quienes sobrevivieron al conflicto y el ansia de libertad de las generaciones posteriores.

'Donde duerme la memoria' confirma la apuesta de San Emeterio por una literatura comprometida con la memoria histórica, pero alejada del tono académico.

El escritor recurre a un estilo narrativo cálido y accesible, donde la emoción y la cercanía permiten que los lectores se sientan parte de una historia que, aunque ficticia, bebe de realidades vividas por miles de familias. La novela se puede reservar en la firma, Fasprint, en el número de 5 de la calle Egogain.