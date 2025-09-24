Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

'Donde duerme la memoria', nueva novela histórica de Alberto San Emeterio

El escritor eibarrés ambienta su obra en Eibar, Ermua y Bilbao, entrelazando Guerra Civil y posguerra

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

'Donde duerme la memoria', la nueva novela histórica del escritor eibarrés Alberto San Emeterio ambienta su obra en Eibar, Ermua y Bilbao, entrelazando la ... Guerra Civil y la posguerra con un relato de secretos, silencios y memoria colectiva. San Emeterio regresa a la escena literaria con una propuesta ambicios. 'Donde duerme la memoria', una novela histórica que se adentra en las huellas de la Guerra Civil Española y sus resonancias en la actualidad. Ambientada en los escenarios cercanos de Eibar, Ermua y Bilbao, la obra ofrece un recorrido literario que conecta pasado y presente, y que reivindica el valor de la memoria como patrimonio colectivo.

