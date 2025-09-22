Las dos nuevas guarderías tendrán un coste de 500.396 euros

Nuestra ciudad continúa dando pasos firmes en el refuerzo de su red de educación infantil temprana. El Ayuntamiento ha confirmado que en diciembre estarán ... finalizadas dos nuevas haurreskolas que sumarán 41 plazas para niños y niñas de entre 0 y 2 años, una ampliación largamente demandada por las familias de la ciudad.

La inversión asciende a 500.396,66 euros y las obras han sido adjudicadas a la constructora Zamakoa S. A., que deberá ejecutar los trabajos en un plazo de tres meses. Según el calendario oficial, los centros abrirán sus puertas antes de que finalice el año, de modo que estarán plenamente operativos de cara al curso del próximo año.

Las nuevas guarderías estarán ubicadas en Jacinto Olabe, junto a la ludoteca municipal, y en Blas Etxeberria, en los bajos de uno de los edificios del barrio de El Casco. Cada centro dispondrá de más de 90 metros cuadrados, diseñados para ofrecer un entorno seguro, acogedor y adaptado a las necesidades de la primera infancia.

Los centros se integrarán en la red del Consorcio de Haurreskolas, que asumirá la gestión una vez completadas las obras

Los proyectos contemplan salas de usos múltiples, espacios diferenciados para el descanso y el juego, y accesos que garanticen la plena inclusión. Además, se cuidará especialmente la iluminación natural y la ventilación, así como la eficiencia energética de las instalaciones.

Demanda creciente

Según datos del Consorcio de Haurreskolas, la red actual en Eibar presenta situaciones desiguales. El centro de Orbea se encuentra completo, mientras que en Arrateko Andra Mari y Amaña todavía quedan plazas libres. La apertura de las nuevas aulas permitirá dar respuesta a la creciente demanda, especialmente en barrios donde la presión demográfica se ha hecho más evidente.

El alcalde Jon Iraola ha subrayado la importancia de esta inversión. «La ampliación de la red de haurreskolas responde a la creciente necesidad de plazas en la ciudad. Nuestra prioridad es ofrecer un servicio público de calidad, gratuito y cercano que facilite la conciliación de las familias y asegure la mejor atención educativa desde los primeros años de vida», declaró Iraola quien añadió que este proyecto supone «un esfuerzo económico importante, pero es una inversión en el futuro de Eibar. Apostar por la educación temprana es apostar por la igualdad de oportunidades, por el bienestar de nuestras familias y por el desarrollo social de nuestra ciudad»

Una vez concluidas las obras, los locales serán cedidos al Consorcio de Haurreskolas, que se encargará de dotarlos de equipamiento y asumir su puesta en marcha. De esta manera, se garantiza la integración plena de los centros en la red pública vasca, con el mismo modelo pedagógico y de gestión que rige en el resto del territorio.

El Ayuntamiento considera que la iniciativa no solo incrementará la oferta educativa, sino que también aliviará la carga de muchas familias que actualmente se ven obligadas a buscar alternativas privadas o a desplazarse a otras localidades.

La creación de nuevas plazas de 0 a 2 años encaja con la estrategia del Gobierno Vasco de extender la gratuidad de las haurreskolas y reforzar su cobertura territorial. El modelo vasco de atención a la primera infancia, consolidado a través del consorcio, es hoy una referencia estatal en materia de educación pública para bebés y niños pequeños.

En el caso de Eibar, esta política de refuerzo se suma a otras iniciativas recientes, como la ampliación de la oferta en Arrateko Andra Mari o las mejoras realizadas en Amaña, que han permitido modernizar los equipamientos existentes y responder a una demanda cada vez más diversa.

Las obras comenzarán de inmediato. Zamakoa S.A., empresa adjudicataria, cuenta con experiencia en proyectos de edificación pública y ha garantizado que los trabajos estarán terminados en diciembre. La previsión es que las nuevas haurreskolas estén en disposición de abrir sus puertas en enero del próximo año, coincidiendo con el segundo trimestre escolar.