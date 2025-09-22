Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las nuevas haurreskolas que se habilitan en Eibar se encuentra situada junto a la ludoteca Jacinto Olabe. ECHALUCE

Eibar

Las dos nuevas guarderías tendrán un coste de 500.396 euros

El Ayuntamiento adjudica a la empresa Zamakoa S.A. las obras para acoger 41 nuevas plazas de 0 a 2 años

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

Nuestra ciudad continúa dando pasos firmes en el refuerzo de su red de educación infantil temprana. El Ayuntamiento ha confirmado que en diciembre estarán ... finalizadas dos nuevas haurreskolas que sumarán 41 plazas para niños y niñas de entre 0 y 2 años, una ampliación largamente demandada por las familias de la ciudad.

