Debabarrena celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con una marcha

Este miércoles, 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, los centros sociales y asociaciones de Debabarrena han organizado un ... gesto conjunto que simboliza el compromiso con los derechos y la visibilidad de las personas de edad. Aunque este año no se han programado actos de gran formato a nivel de Euskadi, como sí ocurrió en 2023 en el frontón Astelena de Eibar o en 2022 en Durango, la comarca se ha unido en torno a una actividad sencilla pero significativa: una marcha entre Elgoibar y Eibar. La jornada arrancará a las 10:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Elgoibar, donde se reunirán participantes procedentes de los distintos municipios de la comarca.

Desde allí, emprenderán camino hacia Eibar siguiendo el bidegorri, en una marcha intergeneracional que quiere poner en valor la participación activa de las personas mayores en la vida social.

La llegada a Eibar está prevista para las 12.00 horas en la plazoleta del Centro Social Untzaga, frente al ayuntamiento. Allí se leerá un manifiesto en defensa de los derechos de las personas mayores y en contra de su invisibilización, con el lema 'Los derechos no caducan con la edad' como eje central del mensaje.

Tras el acto institucional, se repartirá un pintxo de txistorra y un botellín de agua a todos los participantes como gesto de convivencia y agradecimiento. La animación correrá a cargo del grupo de guitarras y batería del propio Centro Social Untzaga, Nahaste Music Group, que pondrá música a la celebración. La organización ha previsto dos alternativas para quienes quieran unirse a esta cita. Por un lado, habrá quienes opten por salir a pie desde Eibar a las 8.30 horas, partiendo desde el Centro Social Untzaga para completar la ida y vuelta caminando. Por otro, está la opción de llegar en transporte a Elgoibar a las 10.00 horas y sumarse únicamente al recorrido de vuelta hasta Eibar.

Comunicado pensionistas

Los pensionistas eibarreses se concentraron este lunes y difundieron un comunicado ante la celebración este miércoles del Día de las Personas Mayores que se convierte en un altavoz de denuncia en Euskadi. Por ello, los pensionistas reclaman un sistema de cuidados público, universal y digno frente al bloqueo institucional. El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, lejos de celebrarse como una jornada festiva, se ha convertido en Euskadi en un espacio de denuncia y reivindicación. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), junto con la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas Dependientes (BABESTU, Zaintza Araba y Gipuzkoako Senideak), ha difundido un comunicado en el que recuerda que «los derechos de las personas no caducan con la edad» y exige a las instituciones que dejen de lado la propaganda y garanticen servicios públicos de calidad.

El colectivo ha lamentado que el curso político arranque con lo que califican de «mala noticia»: el bloqueo en el Parlamento Vasco de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía complementar los ingresos de las personas mayores. Según denuncian, esta decisión del Gobierno Vasco y de los partidos que lo sustentan (PNV y PSE) «condena a la pobreza y dependencia a más de 70.000 mujeres con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI)».