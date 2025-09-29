Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Debabarrena celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con una marcha

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

Este miércoles, 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, los centros sociales y asociaciones de Debabarrena han organizado un ... gesto conjunto que simboliza el compromiso con los derechos y la visibilidad de las personas de edad. Aunque este año no se han programado actos de gran formato a nivel de Euskadi, como sí ocurrió en 2023 en el frontón Astelena de Eibar o en 2022 en Durango, la comarca se ha unido en torno a una actividad sencilla pero significativa: una marcha entre Elgoibar y Eibar. La jornada arrancará a las 10:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Elgoibar, donde se reunirán participantes procedentes de los distintos municipios de la comarca.

