Cuatro jugadoras del Eibar, convocadas con sus selecciones en el primer parón

El Eibar afronta el primer parón internacional de la temporada con protagonismo en clave internacional. Cuatro de sus jugadoras —Eunate Astralaga, Opa Clement, Alimata ... Belem y Emma Moreno— han sido convocadas por sus respectivas selecciones nacionales para disputar compromisos oficiales y amistosos durante esta ventana FIFA.

La guardameta Eunate Astralaga formará parte de la Selección Española Absoluta, en la primera lista elaborada por la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, con quien ya coincidió en categorías inferiores. España afrontará las semifinales de la Nations League ante Suecia, con el objetivo de acceder a la gran final. El primer encuentro se disputará este viernes, día 24, en La Rosaleda (Málaga) a las 20.00 horas, mientras que el duelo de vuelta tendrá lugar el martes, día 28, en Gotemburgo, a las 19.00 horas. La concentración arrancó este lunes, en Madrid.

También estará con la selección española, aunque en este caso con la Sub-19, la joven Emma Moreno, que disputará dos encuentros amistosos ante Francia. Ambos se celebrarán en Alicante, los días 25 y 28, a las 11.00 horas, dentro de una concentración que se desarrolla en L'Alfàs del Pi.

En el plano internacional, la delantera tanzana Opa Clement ha sido llamada por la Selección de Tanzania para participar en los partidos clasificatorios para la Copa África. La armera viajará a su país natal para medirse a Etiopía en un doble enfrentamiento: el día 22 en Dar es Salaam (14.00 horas) y el día 28 en Addis Abeba (13.00 horas).

Por su parte, la atacante Alimata Belem defenderá los colores de Burkina Faso en su eliminatoria también clasificatoria para la Copa África, ante Togo. Los partidos se disputarán el 24 en Ouagadougou (18.00 horas) y el 28 en Lomé (17.00 horas).