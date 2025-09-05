El Corte Inglés comunicará este mes si vende una parte de su centro comercial

El futuro del Museo de la Industria Armera de Eibar podría dar un giro decisivo en las próximas semanas si prosperan las negociaciones entre ... el Ayuntamiento y la firma El Corte Inglés.

El Consistorio, encabezado por el alcalde Jon Iraola, ha trasladado a la dirección de la compañía su voluntad de adquirir una parte del antiguo edificio comercial de la calle Ego-gain, con el objetivo de instalar en él la nueva sede del museo, y de hacerse también con la totalidad de la superficie de aparcamiento que todavía se encuentra en propiedad de la empresa.

La propuesta fue presentada en una primera reunión en la que participaron, además del alcalde, el concejal de Urbanismo Luis Vicente Castellanos y la concejala de Medio Ambiente Eva Juez. El encuentro sirvió como toma de contacto y permitió reabrir un diálogo que había quedado en suspenso. La intención de ambas partes es volver a sentarse este mes para valorar fórmulas que hagan posible un acuerdo beneficioso y realista. Desde el Ayuntamiento se subraya que la prioridad inmediata es hacerse con la parte del edificio que permitiría ubicar allí el Museo de la Industria Armera, aunque también se ha mostrado interés en las plazas de aparcamiento, cercanas a la mitad de la superficie total, con el fin de dar respuesta a una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía.

La idea es que el inmueble tenga un uso compartido y polivalente, que su función vaya más allá de albergar el museo

El traslado del museo responde a un proceso de reflexión llevado a cabo por el gobierno municipal y por técnicos de las áreas de Cultura, Urbanismo e Innovación, que han concluido que la actual sede en Portalea limita el potencial de crecimiento de la institución, «puesto que solo expone el 20 por ciento del patrimonio que alojan los fondos municipales»

El nuevo emplazamiento permitiría situar el museo en un espacio más accesible, visible y representativo, lo que le otorgaría un papel de mayor relevancia dentro de la oferta cultural y turística de Euskadi.

La posibilidad de contar con un equipamiento a pie de calle, en un enclave emblemático de la ciudad, reforzaría su proyección pública y facilitaría su integración en las rutas culturales y en la estrategia turística que el Consistorio desarrolla bajo la marca Made in Eibar.

El proyecto prevé ampliar el espacio expositivo hasta alcanzar los seis mil metros cuadrados, lo que supondría duplicar la superficie actual. Este crecimiento abriría la puerta a organizar exposiciones de mayor envergadura, integrar colecciones complementarias y diseñar un recorrido museístico más completo y atractivo para visitantes y residentes.

Además, el traslado se concibe como una oportunidad para dotar al museo de servicios adicionales que complementen su oferta, como una oficina de turismo, una tienda especializada y un espacio de restauración vinculado al complejo. Estos nuevos servicios permitirían diversificar los ingresos, atraer a un público más amplio y convertir el Museo en un auténtico centro de referencia cultural y social.

El alcalde Iraola ha señalado que la ambición del Ayuntamiento es que el museo deje de tener una vocación exclusivamente local para convertirse en un referente de Euskadi en materia de patrimonio industrial y diseño. «Tenemos los mimbres y no tenemos que inventarnos nada –ha explicado–, solo dar continuidad a una estrategia que conecta con el orgullo de nuestra historia y con el futuro de nuestra ciudad», dijo Iraola

El proyecto cuenta con un respaldo institucional clave. El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha concedido ya una ayuda de 2,7 millones de euros destinada a la materialización del plan, a la elaboración del nuevo discurso museístico y al traslado. El proyecto cuenta con un respaldo institucional clave. El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha concedido ya una ayuda de 2,7 millones de euros destinada a la materialización del plan, a la elaboración del nuevo discurso museístico y al traslado. Esta financiación se enmarca en la estrategia comarcal Debabarrena ZAP (Zona de Actuación Prioritaria), que contempla inversiones en Eibar entre 2025 y 2028 y que refuerza la viabilidad de la operación. Con este apoyo, el Ayuntamiento puede avanzar con seguridad en los trámites necesarios y afrontar con más garantías el proceso de negociación.

Más allá de la dimensión cultural, el Ayuntamiento busca implicar en el proyecto a instituciones, agentes educativos y empresas de servicios de Eibar y de la comarca. La idea es que el inmueble tenga un uso compartido y polivalente, que vaya más allá de la función museística y que contribuya a dinamizar la vida cultural, social y económica de la villa. La incorporación de estos actores serviría también para diversificar las fuentes de financiación y asegurar la sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo.

Estacionamientos

Otro de los elementos centrales de la negociación es el aparcamiento del antiguo centro comercial. El Consistorio ha manifestado su voluntad de adquirirlo en su totalidad, con la finalidad de dar respuesta a la creciente necesidad de plazas en la ciudad. Se barajan diferentes fórmulas, desde su uso como estacionamiento rotatorio hasta la venta o concesión a largo plazo de plazas, lo que permitiría equilibrar la movilidad urbana y mejorar el acceso al futuro museo. Para el Ayuntamiento, esta operación tiene un doble valor: contribuir a resolver un problema práctico que preocupa a los vecinos y, al mismo tiempo, reforzar el atractivo del nuevo complejo cultural al dotarlo de una infraestructura de servicios adecuada.

Entre las medidas previstas por el Ayuntamiento estarían las de llevar a cabo el cierre de la boca de salida de los vehículos del parking, en la calle Ego-gain, para aumentar la superficie de estacionamiento. El plan, de materializarse, transformaría de manera significativa el centro de la ciudad. No solo se recuperaría un edificio emblemático, vacío, sino que se daría un uso cultural y ciudadano a un espacio que en su día fue motor comercial de Eibar.

La apertura de un museo renovado, acompañado de servicios turísticos y de un aparcamiento moderno, permitiría proyectar la ciudad como un referente en patrimonio industrial y como un destino atractivo para visitantes interesados en la historia, la innovación y la cultura vasca. El reto no es menor. El Ayuntamiento insiste en que hay voluntad de ambas partes de avanzar y que el respaldo del Gobierno Vasco refuerza las posibilidades de éxito. Si finalmente se alcanza un acuerdo, Eibar estaría ante una de las operaciones urbanas y culturales más relevantes de las últimas décadas, capaz de redefinir el papel del Museo de la Industria Armera y de situar a la ciudad armera en el mapa de los grandes proyectos culturales del país.