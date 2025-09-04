El Consistorio presenta a Diputación el plan Ipurua II y la reforma del polideportivo

ALBERTO ECHALUCE Eibar. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Ayuntamiento de Eibar ha presentado ante el departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa el anteproyecto de construcción de nuevos equipamientos deportivos en los terrenos del antiguo convento de las Monjas Concepcionistas y la reforma integral del actual polideportivo de Ipurua.

La iniciativa, que se cifra en 20 millones de euros, busca financiación foral, autonómica e incluso estatal para hacer frente a una obra de gran envergadura que el consistorio no puede asumir en solitario.

El eje central del plan es la creación de un nuevo complejo deportivo en los 7.000 metros cuadrados de la calle Santa Inés, donde se levantará el denominado Ipurua II. Este nuevo recinto contará con tres piscinas exteriores: una de natación, otra para waterpolo y una tercera de uso recreativo, además de nuevas zonas depoetivas que permitirán ampliar la oferta existente.

El anteproyecto, que ha sido elaborado tras recoger las demandas de clubes, asociaciones y usuarios, también contempla habilitar la antigua iglesia del convento para diferentes usos culturales y sociales, lo que supondría recuperar un edificio histórico para la vida comunitaria, integrado en el proyecto deportivo.

Asimismo, se estudia la posibilidad de crear una zona de aparcamiento en las inmediaciones, aunque esta medida quedará pendiente de la evaluación de las necesidades reales del barrio.

El segundo eje del plan es la reforma integral del polideportivo de Ipurua, inaugurado en dos fases en 1982 y 1985. El proyecto contempla la supresión de la piscina cubierta, cuyos espacios serán reconvertidos en salas para gimnasia rítmica, gimnasia, danza y actividades colectivas.

Además, se incorporarán zonas específicas de fitness, yoga y pilates, se mantendrá la pista central con su graderío y se reforzarán las medidas de seguridad y salidas de emergencia.

Los espacios bajo los graderíos se destinarán a actividades deportivas y culturales, de forma que el equipamiento pueda servir también como punto de encuentro para asociaciones y colectivos locales.

De esta manera, el consistorio recuerda que las instalaciones de Ipurua llevan más de cuatro décadas en servicio y, pese a las reformas puntuales, presentan una clara obsolescencia frente a las necesidades actuales.

El auge de nuevas disciplinas deportivas, el incremento de la práctica femenina y la apuesta por la actividad física a todas las edades obligan a contar con espacios más versátiles, accesibles y modernos.

En este sentido, la supresión de la piscina cubierta permitirá ganar metros cuadrados para usos múltiples y liberar recursos para el nuevo complejo de Ipurua II, que asumirá la función acuática con instalaciones más adecuadas y abiertas.

Financiación compartida

El alcalde de Eibar subrayó que el Ayuntamiento no puede afrontar en solitario una inversión de 20 millones de euros, y que el proyecto solo será viable con la implicación de la Diputación Foral, el Gobierno Vasco e incluso el Estado. «Queremos que todas las instituciones pongan su granito de arena para que Eibar disponga de unas instalaciones acordes a las demandas de la ciudadanía», señaló.

La propuesta ya ha sido trasladada a la Diputación de Gipuzkoa, que estudiará la viabilidad del proyecto y su posible inclusión en los planes de apoyo a infraestructuras deportivas de carácter comarcal y territorial.

Con esta iniciativa, Eibar pretende dar un salto de calidad en materia de infraestructuras deportivas, asegurando que el deporte siga siendo un eje fundamental en la vida social, cultural y educativa de la ciudad.