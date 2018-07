Cierre de temporada, al aire libre Calle. Los músicos se encontrarán hoy con un escenario distinto al habitual del Coliseo. / MORQUECHO La formación ofrecerá un programa con un esquema similar al habitual, que acabará a ritmo de Deep Purple La Banda de Música Cielito ofrece un concierto esta noche en Toribio Etxebarria FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 13 julio 2018, 02:07

«Con este concierto queremos acercarnos más al público, queremos llevar la música a la calle» explica el director de la Banda de Música Cielito Carlos Sánchez-Barba. La formación eibarresa dejará de lado su escenario habitual de los meses más fríos, el Teatro Coliseo, para cerrar la temporada con un concierto al aire libre. Además, no será el único que ya a la vuelta de vacaciones se ha programado otro concierto en el mismo lugar.

La calle Toribio Etxebarria acogerá a los músicos en un concierto que comenzará a las once de la noche, y que cuenta con un programa que sigue el esquema de sus actuaciones habituales. «Hay un pasodoble, un tema como 'Fiesta rusa' que es un pequeño guiño ahora que se habla tanto del mundial, una zarzuela, una obra de blues de un gran compositor, y cerraremos con un popurrí de temas de Deep Purple, gracias a que hoy en día hay arreglistas que hacen que las bandas también podamos tocar temas de rock que ya se han convertido en clásicos».

Quién Banda de Música Cielito. Cuándo Hoy a las 23.00 horas. Dónde Calle Toribio Etxebarria (en caso de lluvia, en los soportales del Ayuntamiento). Programa 'Arraunlariak' pasodoble de Amenábar, 'Fiesta rusa' de Frígola, 'La Gran Vía' selección de Chueca y Valverde, 'The blues factory-Bleker´s Blues' de De Haan y 'Deep Purple Medley' selección con arreglos de Sahashi.

A pesar de que los músicos ya tienen el programa preparado y ensayado, no todo es inamovible de cara al concierto de esta noche. «Es lo único malo, que estamos pendientes del tiempo» lamenta el director. «La calle Toribio Etxebarria nos gusta por la comodidad del público, colocamos sillas pero siempre están los avispados que disfrutan del concierto con un trago».

«Colocamos sillas pero siempre hay avispados que disfrutan del concierto con un trago»

En caso de lluvia la actuación se celebraría en los soportales de la Casa Consistorial a pesar de que la acústica no ayuda. Por eso los músicos apuestan por la calle Toribio Etxebarria que ofrece una escucha más directa y un sonido mejor. «Lo peor son las dudas, en días en los que no está claro si puede llover» explica Sánchez-Barba remarcando la necesidad de proteger los instrumentos musicales de la lluvia. En alguna ocasión se ha planteado la posibilidad de usar el quiosco de Txaltxa Zelai, pero además de no ofrecer un tamaño suficiente para todos los músicos se separa de la zona más transitada.

De fiesta

Los conciertos al aire libre en el arranque del verano hacen que la Banda de Música de Eibar se encuentre con público poco habitual. Además de las personas que acuden expresamente para escuchar el concierto hay quien se lo encuentra. «Recuerdo que nos hemos solido topar con gente joven que sale de fiesta, y algunos se sorprenden al escuchar lo que tocamos cuando les coinciden temas más marchosos». Por eso, el regreso de vacaciones ofrecerá otro concierto callejero, el 14 de septiembre.