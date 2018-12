Caras y pies conocidos, en la gran pantalla Un auditorio repleto dio la bienvenida a una producción destacada en la hornada reciente del cine vasco. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO El Coliseo se llenó para la presentación de la película 'Dantza' que repite desde hoy en cartelera | FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:31

El director reconoce que no es una película más, que no es fácil de clasificar. Tal vez lo que supone un quebradero de cabeza para su distribución es lo que atrae a un publico sabedor de que se va a encontrar con algo distinto en la pantalla. El auditorio principal del Teatro Coliseo se llenó de esa mezcla de curiosidad, de ganas de dejarse llevar, y también de la ilusión de ver caras y pies conocidos en la gran pantalla.

«Aparte de Donostia hemos hecho presentaciones en Pamplona, Bilbao, Madrid... y ahora venimos a Eibar», explicaba el cineasta Telmo Esnal antes de la proyección de su película. Los veinticinco dantzaris del grupo eibarrés Kezka quisieron que la película de la que ellos son parte activa no pasase por el Coliseo como una más. En la tarde noche del miércoles se celebraba una presentación que agotaba el papel. «¡Qué gozada!», reconocía Esnal viendo la sala con más de cuatrocientos espectadores. «Estamos muy a gusto en este contacto con la gente, 'Dantza' se está convirtiendo en un fenómeno popular».

El escenario recibió a Telmo Esnal y a Juan Antonio Urbeltz, investigador y responsable de las coreografías que aparecen en la película. «Sin toda esta gente no se puede hacer una película», señaló el director mirando a los títulos de crédito. Minutos antes el público disfrutaba de los últimos planos de una película marcada por la fotografía, el vestuario y elementos estéticos sumergidos en una realidad imaginada por el artista Koldobika Jauregi. En el centro de todo no hay actores sino dantzaris, más de doscientos en total. «Es mi película más personal, y también la más colectiva que he hecho», reconocía Telmo Esnal desde el escenario.

Juan Antonio Urbeltz tomó el micrófono para subrayar toda la simbología que encierra el mundo de la tradición y la danza, base de un película que resumió como «un sueño». La participación eibarresa en la película no se quiso perder el estreno en casa, y Esnal los llamó al escenario. «Queremos dar las gracias a Telmo Esnal y a Juan Antonio Urbeltz por darnos la oportunidad de coger este tren. Ha sido un regalo» agradeció Oier Araolaza en nombre de los dantzaris. Con ellos estuvo otro eibarrés, José Antonio Roige, operador de cámara en 'Dantza' con la 'steadicam'.

Desde hoy en cartelera

Tras la presentación de 'Dantza' se presenta en la cartelera el resto de películas. En el Coliseo se proyecta hoy a las 20.30 en la sala principal, y tanto mañana sábado como el domingo a las 17.00 horas en la sala 2, con descuento de 2 euros en las entradas compradas en taquilla.