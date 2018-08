Captar la esencia con un lápiz La exposición presenta hasta el próximo sábado una veintena de retratos, la práctica totalidad realizados a lápiz. / FÉLIX MORQUECHO Andrea García presenta una colección de retratos en El Corte Inglés | FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 30 agosto 2018, 00:38

El verano ofrece más tiempo libre, y eso hace que la mayoría de la población tenga tiempo para muchas actividades. Acercarse a visitar una exposición puede ser una de ellas, y el salón de actos de El Corte Inglés, en el semisótano de su centro comercial de la calle Egogain, ofrece una propuesta a base de lápiz. Andrea García (Eibar, 1998) vive un verano movido que no le ha impedido presentar por primera vez su trabajo en solitario. «Espero que disfrutéis viendo estos dibujos tanto como yo haciéndolos», apunta en un texto de saludo a los visitantes. La muestra llega a su final este sábado 1 de septiembre, y se puede visitar en el horario de apertura al público de El Corte Inglés.

«Me recuerdo a mí misma siempre dibujando», indica la autora. De ahí que con 10 años ya tuviese claro que quería estudiar Bellas Artes. Una década después ya ha completado el segundo curso, «y antes estudié Bachillerato Artístico».

Los estudios en la facultad de la UPV en Leioa le han permitido conocer multitud de técnicas y estilos, «¡hago de todo, pintura, escultura...! Pero son cosas muy diferentes». Por eso, el dibujo es algo que la ha acompañado siempre y no está dispuesta a dejar de lado sus lápices. La exposición que se puede ver en El Corte Inglés recoge una veintena de dibujos, prácticamente todos retratos. «Empecé dibujando a los de casa, a amigos... y después empezó a funcionar el boca a boca, me empezaron a pedir retratos y sigo con ello». Eso hace que la muestra presente caras jóvenes y mayores, con gafas de sol o a lomos de una Lambretta, con plumíferos del siglo XXI o collares de perlas de décadas atrás. «Intento ser lo más fiel posible y eso es lo más difícil, captar la esencia de una persona, su mirada. Eso es lo más complicado pero también lo más agradecido, es lo que impresiona cuando lo consigues».

Cariño y paciencia

Unas cartulinas de unos 42x30 centímetros son el escenario sobre el que Andrea García desarrolla sus retratos. «Alguna vez me han llegado a pedir algún dibujo en A2, pero la mayoría los hago en papeles A3». Desde el primer trazo comienza un trabajo meticuloso que le lleva a pasar entre cinco y diez horas por dibujo. «No cuento el tiempo porque lo disfruto, y se me pasa volando. Le pongo mucho cariño y mucha paciencia a cada dibujo, y eso hace que se necesite mucho tiempo».

Los dibujos que presenta recuerdan a fotografías, y de hecho ahí encuentra su punto de partida. «No puedo tener a una persona tres horas posando, por eso parto desde una fotografía. Me gusta también dibujar del natural, pero ese ya es un tipo de dibujo diferente», señala.

En unos tiempos en los que la gente joven no deja de aprovechar las redes sociales para conectarse, el boca a boca le sirvió a Andrea García para llamar la atención de los responsables de El Corte Inglés. «Me propusieron exponer y me pareció muy interesante. Por eso recopilé dibujos que me han pedido y regalos que he hecho a gente».

'Arte a lápiz' es el título de la muestra, y la práctica totalidad de los trabajos que presenta está hecha con lápices de grafito. «Pero no todo. En la exposición tengo un dibujo en color y ha gustado mucho. Tengo que seguir por ahí». A pesar de las fechas veraniegas en las que se ha celebrado la exposición, la autora está más que satisfecha con el resultado. El boca a boca se ha plasmado en las paredes y de ahí también le han llegado encargos. «Estoy muy contenta con la experiencia», admite sobre una exposición que apura sus últimas horas.