Buscando la belleza con acuarela

El Centro Untzaga acoge desde este fin de semana una exposición de pinturas sobre Eibar de Óscar García Guisasola

Cada disciplina artística tiene sus peculiaridades pero los que se dedican a la acuarela comparten un sentimiento añadido, algo casi gremial. «De hecho no se habla de oleístas o acrilicistas, pero sí de acuarelistas». Lo dice Óscar García Guisasola (Eibar, 1960), que ayer presentaba una exposición que continúa abierta en el Centro social Untzaga durante las dos próximas semanas.

El tema de la exposición tiene un componente importante de cercanía ya que Eibar protagoniza escenas como 'Luces en Ubitxa', 'Esperando al autobús en Unzaga' o 'Julián Etxeberria'. «Aunque Eibar no sea un alarde desde el punto de vista arquitectónico, la acuarela me ayuda a plasmar imágenes que sugieran belleza. Me gusta pintar sitios que conozco de toda la vida y hacerlo desde un prisma de acuarelista» reconoce el autor. Aunque permanezcan inamovibles, las calles no lucen iguales todos los días y cuando una luz o un aspecto despierta su curiosidad García Guisasola no duda en hacer una fotografía que después convertirá en pintura en su estudio.

Exposición Acuarelas de Eibar. Autor Óscar García Guisasola. Cuándo Hasta el 17 de febrero, de 19.30 a 21.30 en días laborables y de 12.00 a 14.00 en sábados y domingos. Dónde Sala de exposición del Centro social Untzaga (planta baja).

Un total de 23 cuadros conforman una exposición en la que distintos puntos de la ciudad son vistos con los matices que aporta la acuarela. «Son sitios sin ningún misterio, pero siempre buscando la belleza» señala el autor. Para ello no renuncia a tomarse licencias, pequeñas trampas que no se escapan a los más observadores. «¡Todo vale!» reivindica.

Óscar García Guisasola pertenece a la Asociación de Acuarelistas Vascos y también a la Asociación Artística Eibarresa, agrupaciones con las que había expuesto de forma colectiva en diversas ocasiones. También había presentado anteriormente su trabajo de forma individual en Bergara, Donostia o Urkiola, pero curiosamente no lo había hecho en Eibar. Por ese motivo tenía claro cuál sería el tema de la colección que presentaba ayer. «Tengo pinturas de otras localidades pero sé que ver lugares conocidos tiene tirón, llama la atención» señala. Por eso afronta la muestra con ilusión y con ganas de hacer disfrutar al público con su trabajo.

«Es una técnica más social»

Óscar García Guisasola no empezó a pintar con la modalidad que presenta en el Centro Untzaga. «Al principio utilizaba el óleo, probé el acrílico, pero la verdad es que me fastidiaba tener que estar limpiando los pinceles... y me encontré con una técnica que me ofrecía otras posibilidades» recuerda. En la acuarela se encontró una pintura más dinámica y su frescura le convenció. «Es una técnica más social. Aunque yo acostumbro a pintar en estudio sí que se presta a la calle, y a partir de ahí nos definimos como acuarelistas. Hay algo compartido y eso hace que se organicen quedadas y actividades conjuntas» señala.

Uno de los aspectos que atrajeron a García Guisasola hacia la acuarela fue su rapidez. Sin embargo ese matiz tiene una doble lectura. «Mucha gente puede pensar que una pintura tiene menos valor porque se ha tardado menos tiempo. Lo que ocurre es que detrás de cada una está todo el aprendizaje, los cursos y la experiencia hasta pintar a un determinado nivel» explica.

No son pocas las exposiciones que desde una disciplina u otra se han fijado en Eibar desde que hace unos meses la colocaran en una lista de localidades poco favorecidas. La que presenta Óscar García Guisasola estos días añade un punto de vista diferente, «desde la técnica en la que me encuentro más a gusto».